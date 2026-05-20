Le secteur de l'élevage vise un milliard de dollars de chiffre d'affaires à l'exportation

Le Salon international de l'élevage, du lait, de la transformation de la viande et de l'aquaculture (ILDEX Vietnam 2026), événement de premier plan en Asie du Sud-Est, a officiellement ouvert ses portes le 20 mai 2026 au Centre des foires et expositions internationales de Saïgon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville, rassemblant plus de 250 entreprises venues d’une trentaine de pays.

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S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Phung Duc Tien, ancien vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, a constaté que ces dernières années, le secteur de l'élevage n'a cessé de progresser et de se développer. Le Vietnam a notamment commencé à exporter des produits de l'élevage à la valeur de plus en plus élevée.

Concrètement, au cours des quatre premiers mois de 2026, le chiffre d'affaires à l'exportation des produits de l'élevage a atteint 245 millions de dollars, soit une hausse de 45,5% par rapport à la même période en 2025. Les exportations de lait et de produits laitiers ont en particulier atteint plus de 62 millions de dollars, multipliées par 2,1 et les exportations de viande, d'abats et de sous-produits comestibles après abattage ont atteint 73,5 millions de dollars, en progression de 16,5%. Avec la dynamique de croissance actuelle, il est estimé que pour l'ensemble de l'année 2026, les exportations de l'élevage pourraient atteindre entre 650 et 700 millions de dollars, avant de viser le cap du milliard de dollars dans les années à venir.

Panadda Kongma, vice-présidente de VNU Asia Pacific, coorganisateur d'ILDEX Vietnam, a déclaré qu’au cours des dix dernières années, le Vietnam avait affirmé sa position de centre stratégique du secteur agroalimentaire en Asie du Sud-Est. Dans le cadre de ce développement, ILDEX Vietnam a apporté des contributions concrètes, devenant une plateforme de mise en relation d'affaires internationales de premier plan, un lieu de convergence pour l'innovation, les partenariats et la coopération sectorielle. ILDEX Vietnam continuera à connecter les entreprises mondiales avec les acteurs locaux afin de promouvoir une industrie agricole et alimentaire plus intelligente et plus durable.

Clôture : le 22 mai.

Texte et photos: Truong Giang/CVN