Suisse : des centaines de supporteurs célèbrent la "Nati" à son retour du Mondial

La sélection suisse, défaite par l'Argentine en quarts de finale du Mondial-2026, a été célébrée mardi 14 juillet à Zurich par plusieurs centaines de supporteurs venus saluer l'exploit de la "Nati", qui n'était pas parvenue à ce stade de la compétition depuis 72 ans.

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Arrivés des États-Unis deux heures plus tôt, le sélectionneur national Murat Yakin, le capitaine Granit Xhaka, l'étoile montante Johan Manzambi et leurs coéquipiers se sont relayés en tribune pour remercier leurs supporteurs massés sous le soleil sur la Turbinenplatz, vaste agora entourée d'immeubles modernes.

"Nous aurions adoré rester une semaine de plus. Mais c'est aussi merveilleux de retrouver nos supporters dans une telle ambiance", a déclaré au micro d'une animatrice Murat Yakin, se dirant "extrêmement fier du travail accompli".

Aux États-Unis, la sélection de ce pays de quelque 9 millions d'habitants s'est qualifiée pour les quarts de finale d'un Mondial pour la première fois depuis 1954.

Mais comme en huitièmes de finale du Mondial-2014 au Brésil, elle s'est inclinée en prolongation contre l'Argentine de Lionel Messi.

La rencontre, jouée dimanche 12 juillet à 3h00 du matin pour la Suisse, avait conduit de nombreux fans à passer une nuit blanche, alors que de nombreux bars et restaurants étaient restés ouverts.

"C'est fou que des gens se lèvent à 3 heures du matin pour regarder notre match. C'est incroyable. Les vidéos qu'on a vues, celles que tout le monde a reçues, étaient dingues", a commenté devant la foule le gardien titulaire Gregor Kobel.

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"Malheureusement, cela n'a pas suffi au final. Avec un peu plus de chance, nous aurions pu aller encore plus loin. Mais c'est le jeu, et nous acceptons le résultat", a déclaré de son côté Granit Xhaka, arborant comme les autres un tee-shirt rouge estampillé "History".

"C'était super de faire la fête ici avec tous les supporters et d'accueillir l'équipe qui nous a fait tant plaisir. Nous savons bien qu'ils auraient dû se qualifier, mais c'était bien de pouvoir les fêter", a déclaré Roman, supporter de la Nati venu de la banlieue de Zurich.

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"C'était génial, on se levait tôt tous les jours pour regarder le match à la télé. C'était émouvant, c'était super !", a réagi de son côté Jernnine, venue de Bâle (Nord) en famille.

Le prochain rassemblement de l'équipe de Suisse est prévu dans deux mois, avec deux rencontres en Macédoine du Nord (26 septembre) puis en Écosse (29 septembre) dans le cadre de la Ligue des nations.

AFP/VNA/CVN