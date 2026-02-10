Laits infantiles : les autorités suisses mènent des investigations après des symptômes chez des bébés

Les autorités suisses sont en train de mener des investigations sur de potentielles contaminations de laits infantiles par la toxine céréulide, après plusieurs cas de symptômes signalés chez des bébés, a indiqué lundi 9 février l'Office fédéral de la sécurité alimentaire.

"Plusieurs cas de symptômes chez des bébés ont été signalés aux autorités au cours des derniers jours", a expliqué cette autorité chargée de la sécurité alimentaire en Suisse, en réponse aux questions de l'AFP.

Des investigations sont donc "actuellement en cours afin de déterminer s'il existe un lien avec la consommation des produits rappelés", a-t-elle indiqué, en précisant que "les premiers résultats sont attendus d'ici la fin de la semaine".

Les travaux sont menés par les autorités cantonales en collaboration avec les entreprises agroalimentaires et l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Osav), qui assure le lien avec les autorités étrangères.

L'objectif est de "retracer, à travers les chaînes de production et d'approvisionnement internationales, la matière première contaminée provenant d'une entreprise chinoise" et "d'identifier tous les produits concernés en Suisse" afin "de les retirer du marché", a précisé l'Osav.

Mi-décembre, le géant suisse de l'alimentation Nestlé avait procédé à un premier rappel de lots de laits infantiles après avoir détecté la présence possible de céréulide, une substance d'origine bactérienne susceptible de provoquer des troubles digestifs, comme des diarrhées et vomissements.

Ensuite, en janvier, Nestlé avait procédé à un rappel de lots à grande échelle, touchant plus de soixante pays, suivi par une cascade de rappels similaires lancés par d'autres fabricants de laits infantiles, dont les groupes français Danone et Lactalis, mais aussi par des acteurs plus petits, dont Hochdorf en Suisse.

Début février, les autorités européennes ont abaissé les seuils tolérés de céréulide, ce qui a déclenché une nouvelle vague de rappels de produits.

En France, l'Association pour la santé des enfants a saisi la semaine passée la Défenseure des droits pour demander une enquête.

