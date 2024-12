La soupe thaïlandaise "Tom yum kung" devient un nouveau patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO

Photo : seonkyounglongest/CVN

L'annonce a été faite le 4 décembre lors de la 19e session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à Asuncion, au Paraguay.

Le ministre thaïlandais de la Culture, Sudawan Wangsupakitkosol, s'est réjoui de cette reconnaissance, soulignant que le "tom yum kung" est le cinquième élément du patrimoine culturel thaïlandais à recevoir ce statut, aux côtés de la danse masquée Khon, de la danse Nora, du massage thaï traditionnel et du festival de l'eau de Songkran.

"Tom yum kung" n'est pas seulement un plat, mais une représentation des connaissances culturelles et de l'expertise culinaire du peuple thaïlandais, a-t-elle déclaré.

Les ingrédients de la soupe reflètent l'utilisation de ressources locales, avec des crevettes fraîches et un bouillon infusé d'herbes telles que le galanga, la citronnelle, le piment, le citron vert et les feuilles de citron vert kaffir. Le plat est célèbre pour sa teinte rouge-orange vibrante et un profil de saveur complexe qui combine des notes herbacées acides, salées, épicées, sucrées et légèrement amères.

Sudawan Wangsupakitkosol a également noté que le "tom yum kung" a gagné en popularité mondiale et joue un rôle crucial dans la promotion de la culture culinaire thaïlandaise dans le cadre de la stratégie de "soft power" du pays pour s'engager dans le monde.

VNA/CVN