L'intrépide Vaiana toujours en tête du box-office nord-américain

Photo : AFP/VNA/CVN

Le film d'animation, qui emporte le spectateur aux côtés de la jeune Vaiana dans une quête décisive à travers l'océan Pacifique, a récolté 52 millions d'USD de recettes lors de son deuxième week-end de sortie, dépassant ainsi les 300 millions d'USD cumulés.

Ce dessin animé avec les voix d'Auli'i Cravalho pour Vaiana et Dwayne The Rock Johnson pour son compère, le demi-dieu Maui, fait suite au premier long-métrage sorti en 2016, devenu en 2023 le film le plus regardé sur les plateformes de streaming aux États-Unis.

L'adaptation sur grand écran de la célèbre comédie musicale de Broadway, Wicked, qui plonge les spectateurs dans l'univers du Magicien d'Oz, conserve elle sa deuxième place et engrange près de 34,9 millions d'USD, les recettes depuis sa sortie dépassant les 320 millions d'USD.

En troisième position, Gladiator II, nouveau long-métrage de Ridley Scott, qui fait revivre le Colisée de la Rome antique 24 ans après son premier péplum, cumule en cette fin de semaine près de 12,5 millions d'USD.

Quant à Red One, qui raconte l'enlèvement du Père Noël avec Chris Evans, Lucy Liu et, encore, Dwayne Johnson au casting, il reste en quatrième position avec 7 millions d'USD de recettes.

En queue de peloton, le film d'action indien Pushpa 2 – The Rule recueille lui 5 millions d'USD.

Voici le reste du top 10 :

6. Interstellar, qui ressort en salles à l'occasion du dixième anniversaire du blockbuster (4,4 millions d'USD)

7. Solo Leveling -ReAwakening-(2,4 millions)

8. Y2K (2,1 millions)

9. KING + COUNTRY'S: A Drummer Boy Christmas LIVE (2,1 millions)

10. The Best Christmas Pageant Ever (1,5 million)

AFP/VNA/CVN