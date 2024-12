Clap de fin pour la tournée de tous les records de Taylor Swift

Clap de fin pour la tournée de tous les records : Taylor Swift achève dimanche 8 décembre à Vancouver, au Canada, son "Eras tour", qui a affolé les compteurs et cimenté son statut de mégastar internationale de la musique.

Cette tournée mondiale, la plus lucrative de l'histoire, avait débuté en mars 2023 en Arizona (États-Unis) et aura parcouru une cinquantaine de villes, de Buenos Aires à Tokyo en passant par Singapour, pour un total de 149 concerts.

L'entourage de la star américaine de la pop n'a pas communiqué le chiffre des ventes de billets mais le magazine spécialisé Pollstar l'a estimé à plus de 2 milliards d’USD. Loin, très loin devant les 939 millions d’USD de la tournée d'adieu à la scène d'Elton John, interrompue par la pandémie de COVID-19 après cinq ans et 328 spectacles.

Outre la vente de billets, la tournée "Eras" a constitué une manne économique substantielle pour les villes traversées par la tournée.

À Toronto, avant-dernier stop de la tournée avec six concerts étalés sur deux week-ends le mois dernier, l'office du tourisme local (Destination Toronto) a estimé que la présence de la chanteuse et compositrice américaine avait injecté quelque 282 millions de dollars canadiens (199 millions d’USD) dans l'économie de la plus grande ville du Canada.

L'an dernier, avant que les concerts canadiens soient officiellement annoncés, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui a assisté à un des spectacles à Toronto en famille, avait d'ailleurs publiquement demandé à la star de passer par le Canada.

La tournée a donné lieu à des scènes rarement observées pour d'autres artistes. En mai à Paris, par exemple, des fans s'étaient installés aux abords de la salle de spectacle deux jours avant le concert, campant sur place dans l'espoir de se retrouver au plus près de leur idole.

Activité sismique

À Edimbourg en juin, les fans ont fait trembler le sol lors des concerts selon l'agence britannique de surveillance des séismes (BGS), avec une activité sismique mesurée jusqu'à six kilomètres autour du stade où se produisait la star.

La tournée, dont un film a été tiré l'an dernier (Taylor Swift: The Eras Tour), n'a pas non plus échappé aux soubresauts de l'actualité: en août, les trois concerts de Vienne ont été annulés après la révélation d'un projet d'attentat suicide islamiste.

Les prestations de Taylor Swift ont enchanté les fans mais également enthousiasmé les critiques, ces derniers louant son énergie et son endurance sur scène lors de prestations durant trois heures et trente minutes en moyenne.

Malgré un calendrier de concerts très chargé, la chanteuse américaine a aussi été souvent vue aux matches de son petit ami, le célèbre joueur de football américain Travis Kelce, et notamment le plus important d'entre eux, le Superbowl, grande finale du championnat américain.

Le 10 février, à la sortie d'un concert à Tokyo, la star avait sauté dans un avion pour pouvoir assister à ce match, le lendemain à Las Vegas, à 9.000 km de là. Ce périple contre la montre avait tenu en haleine bon nombre de "Swifties" et d'Américains.

