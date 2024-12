Linkin Park, Muse, Korn enflammeront le Hellfest

Photo : AFP/VNA/CVN

La présence de Muse, groupe britannique de rock alternatif, parmi les têtes d'affiche de cette édition, montre que le festival continue d'élargir ses frontières pour viser un public toujours plus large.

Matthew Bellamy et ses musiciens peuvent paraître sages aux côtés d'autres noms plus énervés de cette programmation, mais les classiques "New Born" ou "Knights of Cydonia" promettent une bonne énergie sur scène.

Trait d'union entre hardrock et metal, avec le soupçon de rap qui le caractérise, Linkin Park se produira également à Clisson, au milieu du vignoble nantais. La formation américaine, en sommeil depuis la disparition de son leader Chester Bennington, vit un second souffle depuis l'arrivée cette année de la puissante Emily Armstrong au chant, un nouvel album ("From Zero") et une tournée mondiale.

Au total, "plus de 180 artistes" sont attendus : les groupes cultes Korn et Scorpions, Eagles of death metal ou encore Cypress Hill et le groupe français Ultra Vomit. Les Sex Pistols seront également de la partie avec Franck Carter, en remplacement du chanteur historique John Lydon.

Comme les éditions précédentes, les amateurs de musique n'ont pas attendu que ces noms soient dévoilés pour se ruer sur la billetterie : 55.000 festivaliers se sont emparés des pass 4 jours en un temps record.

Le Hellfest, l'un des plus gros festivals metal d'Europe connu par son plateau relevé mais aussi pour ses décors énormes et son ambiance, accueille environ 60.000 personnes par jour.

AFP/VNA/CVN