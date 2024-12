À la découverte du musée Lumière à Lyon

Situé au cœur de la ville de Lyon (France), le musée Lumière ouvre tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 10h00 à 18h30.

Dédié au cinématographe et à l’histoire de la famille Lumière, ce musée revient sur les différentes créations techniques de Louis et Auguste Lumière, inventeurs du cinématographe en 1895 à Lyon, et explore le processus de cette invention, des premières expérimentations faites dans le monde entier jusqu’au tournage puis à l’exploitation des films Lumière.

Les visiteurs peuvent découvrir des objets uniques tels que le tout premier cinématographe mais aussi un Kinétoscope Edison et divers objets d’époque au sein même de la villa où la famille Lumière a vécu.

De nouveaux dispositifs qui font la part belle aux films Lumière agrémentent également le parcours et rendent compte de l’histoire artistique, intellectuelle et industrielle de l’époque.

Texte et photos : Hoàng Phuong/CVN