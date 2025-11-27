Sécheresse

Somalie : des millions de personnes exposées à la faim et au déplacement

La Somalie est confrontée à une crise due à la sécheresse qui s'aggrave rapidement, de vastes régions du pays étant désormais desséchées après quatre saisons de pluies déficitaires, ce qui expose des millions de personnes à la faim et au déplacement, ont averti les humanitaires de l'ONU.

Photo : ONU/CVN

Au moins 4,4 millions de personnes devraient être confrontées à une insécurité alimentaire aigue jusqu'en décembre, tandis que 1,85 million d'enfants de moins de cinq ans devraient souffrir de malnutrition aigue jusqu'à mi-2026.

Une mission d'évaluation des Nations unies, dépêchée dans les régions de Bari et de Nugaal au début du mois, a constaté que les communautés étaient confrontées à de graves pénuries d'eau et de nourriture.

Les habitants ont averti qu'une catastrophe pourrait survenir dans les mois à venir. Le 10 novembre, le gouvernement fédéral de Somalie a officiellement déclaré un état d'urgence à cause de la sécheresse, et a lancé un appel à l'aide internationale face à la détérioration continue de la situation dans les régions du nord, du centre et du sud du pays, selon le Bureau de la coordination de l'aide humanitaire des Nations unies (OCHA).

"Il n'a pas plu depuis l'année dernière, c'est la pire sécheresse depuis des années", a déclaré Abdiqani Osman Omar, le maire du village de Shaxda, dans la région de Bari.

Au 23 novembre, le Plan de réponse humanitaire 2025 de la Somalie n'était financé qu'à hauteur de 23,7%, ce qui a entraîné d'importantes réductions de l'aide.

Le nombre de personnes bénéficiant d'une aide alimentaire d'urgence a lui, chuté, passant de 1,1 million en août à seulement 350.000 ce mois-ci. Les prévisions météorologiques n'annoncent que peu d'amélioration à court terme.

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a averti que des conditions sèches et chaudes devraient persister dans la majeure partie du pays, en particulier dans les régions du centre et du nord.

"Les températures élevées actuelles et le manque de précipitations risquent d'aggraver le stress hydrique et de limiter la régénération des pâturages dans la plupart des régions", a indiqué l'agence.

APS/VNA/CVN