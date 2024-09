Le Vietnam appelle à un audit axé sur la technologie

Nguyên Duc Hai a déclaré que la stratégie de développement de l’audit de l’État vietnamien jusqu’en 2030, publiée par le Comité permanent de l’Assemblée nationale, vise à renforcer la qualité, l’efficience et l’efficacité des activités d’audit. Au cœur de cette vision se trouve l’adaptation rapide aux nouvelles technologies, en particulier le big data et l’intelligence artificielle (IA), et la garantie de la transparence, de l’ouverture et de l’exactitude des processus d’audit. En outre, la stratégie vise à élever les capacités professionnelles et techniques des auditeurs.

L’organisation de cet événement est une décision audacieuse de la part du Bureau national d’audit du Vietnam (SAV), a-t-il indiqué. Il s’est dit convaincu que la participation active des Institutions supérieures de contrôle (ISC) produirait des pratiques et des enseignements précieux, améliorant les capacités opérationnelles des ISC, y compris la SAV. Cela, à son tour, contribuerait positivement au développement de leurs pays respectifs et de la communauté internationale au sens large.

L’auditeur général de la SAV, Ngô Van Tuân, a souligné les initiatives novatrices de l’agence, notamment le développement d’une architecture de base de données pour le secteur, d’une infrastructure informatique intégrée et d’un centre de données de pointe. Ces avancées s’alignent sur les efforts plus larges de transformation numérique du Vietnam et annoncent une nouvelle ère de l’audit, alimentée par l’IA et des méthodes innovantes, a-t-il déclaré.

La réunion a réuni le plus grand nombre d’intervenants de l’histoire des rassemblements du GTBD de l’INTOSAI, reflétant l’importance croissante du big data dans l’audit. Elle a également servi de passerelle pour favoriser les relations de coopération entre la SAV et les membres du GTBD de l’INTOSAI, ainsi qu’entre le Vietnam et de nombreux pays du monde.

