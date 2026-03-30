Air China reprend les vols directs entre Pékin et Pyongyang

La Compagnie nationale chinoise Air China a repris lundi 30 mars ses vols directs entre Pékin et Pyongyang après six années d'interruption.

>> Un avion d'Air China dérouté après l'incendie d'une batterie dans un bagage en cabine

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le Boeing 737-700 effectuant le vol CA121 au départ de l'aéroport international de Pékin-Capitale a atterri à l'aéroport Sunan de Pyongyang à 10h37 locales (01h37 GMT) après environ une heure quarante de trajet et avec plus de vingt minutes d'avance sur l'horaire prévu, a rapporté le site de suivi FlightStats.

C'est le premier vol direct assuré par Air China vers Pyongyang depuis la suspension de la ligne en 2020, liée à la fermeture des frontières à cause de la pandémie de COVID-19.

La compagnie nord-coréenne Air Koryo desservait à nouveau Pékin depuis 2023. Mais la reprise de ses opérations par un transporteur de la taille d'Air China délivre un nouveau signe de relatif décloisonnement après le redémarrage du trafic ferroviaire de passagers entre Pékin et Pyongyang mi-mars, tout en rappelant l'importance des relations entre les deux voisins asiatiques.

Le vol CA121 avait une capacité d'embarquement de 128 passagers, selon le site de voyages Trip.com.

La réticence persistante de la RPDC à délivrer des visas touristiques signifie que seuls les voyageurs ayant des motifs officiels ou particuliers (affaires, études, liens familiaux) peuvent franchir la frontière.

Les clients du vol CA121 se sont mêlés aux voyageurs des autres destinations devant le comptoir d'enregistrement d'Air China à l'aéroport de Pékin.

AFP/VNA/CVN