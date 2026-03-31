Conflit au Moyen-Orient : les conséquences économiques mondiales

Voici les dernières évolutions économiques mondiales le 31 mars vers 02h20 GMT dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les Bourses asiatiques limitent leurs pertes, le pétrole en baisse

Les Bourses asiatiques limitent leurs pertes et le pétrole décline le 31 mars après des informations du Wall Street Journal selon lesquelles Donald Trump envisagerait de mettre fin à l'intervention militaire en Iran, même sans obtenir la réouverture du détroit d'Ormuz.

Après avoir décroché de plus de 2% dans les premiers échanges, l'indice Nikkei à Tokyo abandonnait toute juste 0,12% à 51.820,30 à la mi-séance. L'indice Hang Seng de Hong Kong progressait de 0,5%. À Séoul le Kospi réduisait ses pertes, à -2%.

Les cours du pétrole, qui avaient grimpé le 31 mars au matin après l'attaque par l'Iran d'un pétrolier sous pavillon koweïtien au niveau du port de Dubaï, repartent à la baisse. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord perdait 1,37% à 105,92 dollars vers 02h20 GMT, tandis que son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, lâchait 0,92% à 101,93 dollars.

Le canal de Panama enregistre une hausse du trafic

Le conflit au Moyen-Orient a entraîné une forte augmentation du nombre de navires empruntant le canal de Panama, a déclaré le 30 mars un responsable de cette voie navigable interocéanique.

"Nous avions prévu environ 34 passages quotidiens" pour cette année, mais au cours des deux dernières semaines, "nous en avons enregistré 38, 39, voire 40", a déclaré la directrice adjointe du canal, Ilya Espino de Marotta, lors d'une interview accordée à la chaîne Telemetro.

L'Iran projette d'instaurer un péage sur le détroit d'Ormuz

Une commission parlementaire iranienne a approuvé un projet visant à imposer des droits de passage aux navires transitant par le détroit stratégique d'Ormuz, ont rapporté le 30 mars des médias d'État.

Le projet prévoit "l'interdiction de passage pour les Américains et le régime sioniste" (Israël), ainsi qu'une interdiction pour d'autres pays imposant des sanctions à l'encontre de l'Iran. Depuis le début du conflit, le trafic du détroit d'Ormuz a chuté d'environ 95%.

Dubaï annonce d'importantes aides aux entreprises et aux ménages

Les autorités de Dubaï ont annoncé débloquer 237,6 millions d'euros d'aides financières pour soutenir les entreprises et les ménages dans le contexte du conflit au Moyen-Orient qui affecte les économies du Golfe.

Le G7 veut assurer la stabilité du marché de l'énergie

Le G7 Finances-Énergie réuni par la France le 30 mars en visioconférence s'est dit prêt "à prendre toutes les mesures nécessaires" pour assurer la stabilité du marché de l'énergie.

Ce G7 inédit réunissait les ministres des Finances et de l'Énergie, les responsables des banques centrales, l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale.

Il a appelé "tous les pays à s'abstenir d'imposer des restrictions injustifiées à l'exportation d'hydrocarbures et de produits connexes", soulignant "l'importance d'une action internationale coordonnée".

L'Indonésie réduit son programme de repas gratuits

L'Indonésie va réduire à compter du 31 mars son coûteux programme de repas gratuits qui touche 60 millions de scolaires et de femmes enceintes, afin d'économiser jusqu'à 2,3 milliards de dollars (2 milliards d'euros), afin d'amortir les retombées du conflit au Moyen-Orient, qui a fait flamber les prix mondiaux du pétrole.

Le Sri Lanka augmente les tarifs de l'électricité

Le Sri Lanka a annoncé le 30 mars une hausse pouvant atteindre 40% des tarifs de l'électricité à partir du 1er avril, en raison de la pénurie d'énergie provoquée par le conflit au Moyen‑Orient.

La Commission des services publics de l'île a indiqué que de nouvelles augmentations étaient probables en avril, en fonction de l'évolution des prix mondiaux de l'énergie.

AFP/VNA/CVN