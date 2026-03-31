BFMTV repasse en tête des chaînes info en mars, devant CNews

Portée par l'actualité internationale et les élections municipales, BFMTV est redevenue la première chaîne info en mars en part d'audience, avec 3,5%, devançant CNews qui est à égalité avec LCI à 3,2%, a annoncé le 30 mars la chaîne du groupe RMC BFM.

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Photo : AFP/VNA/CVN

CNews, chaîne dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, était leader des chaînes info sans discontinuer depuis janvier 2025. Mais elle a été secouée par l'affaire Morandini et le départ de l'une de ses journalistes vedettes, Sonia Mabrouk, en février. L'écart avec sa principale concurrente, BFMTV, s'était alors déjà réduit.

LCI a réalisé en mars la même part d'audience que CNews, soit son "meilleur mois historique" avec ces 3,2% de PDA, d'après les chiffres de Mediamétrie communiqués. Elle gagne 1,4 point en un an, soit la "plus forte progression de la télévision", revendique LCI.

La chaîne publique franceinfo ferme la marche des chaînes info avec 1,2% de part d'audience.

BFMTV et LCI semblent avoir particulièrement profité de l'actualité internationale très dense, avec le conflit au Moyen-Orient déclenchée fin février par les frappes américano-israéliennes contre l'Iran.

"La couverture du conflit au Moyen-Orient est exceptionnelle, tant par l'amplitude que par la qualité du travail sur le terrain", a souligné Fabien Namias, directeur général de BFMTV, dans un communiqué.

"Dans le même temps, BFMTV n'a pas abandonné l'actualité politique et est la seule chaîne d'information à avoir organisé 4 débats consacrés aux élections municipales. Tous ont connu un fort retentissement. Cette capacité à couvrir comme à créer l'événement est plus que jamais la force de BFMTV", a-t-il estimé.

Pour sa part, CNews a dû remodeler sa grille en profondeur en février à cause de l'affaire Morandini et remplacer les émissions "Morandini Live" (10h30-12h00) et "Midi News" (12h-14h).

Sa présentatrice Sonia Mabrouk, qui était l'une des vedettes de la chaîne, a démissionné début février, en désaccord avec le maintien à l'antenne de Jean-Marc Morandini malgré ses condamnations définitives pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel. Sous pression, ce dernier s'est finalement lui aussi retiré de l'antenne quelques jours plus tard.

Depuis, Sonia Mabrouk a annoncé qu'elle rejoindrait BFMTV à la rentrée pour piloter un grand rendez-vous politique à l'approche de l'élection présidentielle de 2027.

AFP/VNA/CVN