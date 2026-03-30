Deux autres transporteurs de GPL à destination de l'Inde franchissent le détroit d'Ormuz

Deux nouveaux navires battant pavillon indien et transportant du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ont traversé le détroit d'Ormuz, a annoncé dimanche 29 mars le ministère indien des Transports maritimes.

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Photo : ANI/VNA/CVN

À la suite des frappes militaires américano-israéliennes qui ont déclenché le conflit le 28 février, l'Iran a quasiment interrompu le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, voie de passage essentielle pour le pétrole brut et le gaz de pétrole liquéfié (GPL) à l'échelle mondiale.

Deux transporteurs de GPL, le BW TYR et le BW ELM, transportant une cargaison combinée d'environ 94.000 tonnes, sont en route vers les côtes indiennes, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le BW TYR se dirige vers Bombay, tandis que le BW ELM se dirigeait vers New Mangalore, selon le communiqué.

Quatre autres transporteurs indiens de GPL avaient déjà traversé le détroit précédemment, mais 18 navires battant pavillon indien et transportant 485 marins indiens restent dans la région du Golfe.

L'Inde est le quatrième acheteur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL) et le deuxième acheteur de GPL, utilisé pour la cuisson et provenant principalement du Moyen-Orient.

New Delhi a ordonné un renforcement des contrôles sur le gaz naturel et le gaz de cuisine à cause des perturbations dans l'approvisionnement.

L'Inde entretient des relations étroites avec l'Iran, mais a progressivement renforcé sa coopération avec Israël dans la défense, l'agriculture, les technologies et la cybersécurité.

AFP/VNA/CVN