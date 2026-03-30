Philippines : achat de près de 2,5 millions de barils de pétrole russe

La seule raffinerie de pétrole des Philippines, Petron, a acheté près de 2,5 millions de barils de pétrole russe par "extrême nécessité" , a-t-elle indiqué dans un document boursier publié lundi 30 mars, les Philippines cherchant à accroître leurs réserves de carburant face à la crise énergique qu'entraîne le conflit au Moyen-Orient.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le prix du carburant a flambé dans l'archipel, très dépendant des importations, depuis le début des tentions entre Israël, les États-Unis et l'Iran le 28 février, provoquant notamment des manifestations de chauffeurs.

Petron "a acheté un total de 2.480.000 barils de pétrole brut provenant de Russie" après avoir vu les livraisons d'au moins quatre millions de barils annulées depuis le début du conflit au Moyen-Orient et la fermeture de facto par l'Iran du détroit d'Ormuz, par où circule en temps normal 20% de la production mondiale d'hydrocarbures, a indiqué l'entreprise dans le communiqué boursier.

"Les achats ont strictement été effectués par extrême nécessité, à titre de mesure d'urgence extraordinaire en réponse à des perturbations géopolitiques et logistiques sans précédent, et seulement après avoir épuisé toutes les alternatives commercialement et opérationnellement viables", a-t-elle précisé dans ce document daté du 27 mars.

"L'arrêt de la raffinerie faute d'approvisionnement en brut entraînerait de graves pénuries de carburant à l'échelle nationale et une forte flambée des prix", a encore justifié Petron, soulignant que la raffinerie couvre 30% des besoins en carburant du pays.

"Ce pétrole brut importé, ajouté à tous les autres stocks de brut déjà constitués, permettra d'augmenter les stocks de produits pétroliers de (Petron) jusqu'en juin 2026", est-il ajouté.

Le président Ferdinand Marcos Jr. a indiqué en fin de semaine dernière que les Philippines disposaient de réserves de pétrole brut jusqu'au 30 juin.

Un navire transportant plus de 700.000 barils de pétrole brut russe est arrivé sur l'archipel la semaine dernière, avait indiqué jeudi 23 mars une source proche du dossier à l'AFP, après que le pays s'était déclaré en "état d'urgence énergétique".

Plus tôt en mars, les États-Unis ont assoupli certaines sanctions, autorisant ainsi l'achat du pétrole russe se trouvant actuellement en mer jusqu'au 11 avril.

Le ministère philippin de l'Énergie avait aussi annoncé jeudi 26 mars l'arrivée de 142.000 barils de gazole commandés par le gouvernement. La ministre Sharon Garin a déclaré que cette livraison était arrivée du Japon.

AFP/VNA/CVN