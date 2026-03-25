Une flottille d'aide humanitaire arrive à Cuba

Le premier navire d'une flottille transportant des fournitures médicales, des denrées alimentaires et des panneaux solaires est arrivé mardi 24 mars à Cuba, plongée dans une crise énergétique aggravée par le blocus pétrolier imposé par les États-Unis.

>> Les États-Unis autorisent la revente de pétrole vénézuélien à Cuba

>> L'aide mexicaine, un petit soulagement face à la crise alimentaire à Cuba

>> Cuba frappée par une 2e coupure d'électricité à l'échelle nationale en une semaine

Photo : AFP/VNA/CVN

Le navire fait partie d'une opération organisée par une coalition internationale de mouvements, de syndicalistes, de législateurs, d'organisations humanitaires et de personnalités publiques.

Le bateau de pêche Maguro est entré dans le port de La Havane avec trois jours de retard sur le calendrier prévu, après avoir dû affronter de forts vents, des courants puissants et un moteur par moments en surchauffe.

L'arrivée de deux autres navires est attendue dans les prochains jours.

À l'approche du port et de ses fortifications d'époque coloniale, les militants sont montés sur le toit de l'embarcation, rebaptisée symboliquement "Granma 2.0", en hommage au yacht utilisé par le groupe de guérilleros dirigé par Fidel Castro pour lancer sa révolution en 1956.

Ils brandissaient une banderole où était écrit "Let Cuba live" (Laissez Cuba vivre), tandis que d'autres, qui les attendaient sur le quai, scandaient "Cuba si ! Bloqueo no !".

Les premiers envois sont arrivés par avion depuis l'Europe et les États-Unis la semaine dernière, dans le cadre de la mission aérienne et maritime appelée "Nuestra America" (Notre Amérique), visant à acheminer 50 tonnes d'aide vers l'île.

Les activistes soulignent que l'initiative vise à soulager la population cubaine après un blocus pétrolier de facto imposé par les États-Unis, et mis en œuvre en janvier par le président Donald Trump depuis la suspension des livraisons de brut de l'allié vénézuélien après la capture de Nicolas Maduro.

Washington menace également de sanctionner les pays qui vendent du carburant à l'île.

"La solidarité internationale peut triompher"

Cuba a subi sept coupures générales d'électricité depuis fin 2024, dont deux la semaine dernière, en raison du vieillissement de ses centrales thermoélectriques et de la pénurie de carburant.

Outre les coupures de courant quotidiennes et prolongées que subissent les Cubains, les prix des carburants se sont envolés, les transports publics se font rares et les camions-bennes ont cessé de circuler, ce qui a entraîné une accumulation de déchets dans les rues.

Photo : AFP/VNA/CVN

"J'aimerais que tout le monde se mobilise, y compris les Cubains de l'étranger, et vienne faire la même chose, car c'est le peuple qui souffre", a déclaré Amado Rodriguez, un chauffeur de 59 ans qui marchait près de la baie de La Havane.

Un des organisateurs du convoi, l'Américain David Adler, a déclaré que l'aide d'urgence acheminée bénéficie directement au peuple cubain et montre au monde "le coût humain du siège de Trump contre Cuba".

"Cela démontre que la solidarité internationale peut triompher de l'isolement forcé", a ajouté le co-coordinateur général du mouvement l'Internationale progressiste.

Le Maguro a quitté le 20 mars la péninsule du Yucatan, au Mexique, avec 32 personnes à bord, parmi lesquelles des activistes venus d'Australie, du Brésil, d'Équateur, d'Italie, du Mexique et des États-Unis, ainsi que des journalistes de l'AFP.

Au cours de la traversée, escorté sur une partie du trajet par un navire de la marine mexicaine, l'activiste brésilien Thiago Avila a dit souhaiter que d'autres pays viennent en aide à Cuba.

AFP/VNA/CVN