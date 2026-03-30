Le prix du pétrole augmente encore, les Bourses asiatiques en repli

Les Bourses asiatiques chutent lundi 30 mars alors que le prix du pétrole s'est encore envolé, voyant le baril de WTI, référence américaine, franchir à nouveau la barre symbolique des 100 dollars.

>> Le pétrole chute de 10% après les propos de Trump, fort rebond des Bourses en Asie

>> Le pétrole bondit après les attaques d'infrastructures énergétiques

>> La Bourse de Paris poursuit sa détente sur fond de baisse du pétrole

>> Wall Street termine en hausse, sensible à la détente des prix du pétrole

Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice Nikkei de Tokyo a perdu plus de 5% dans les premiers échanges, et lâchait encore 4,57% vers 03h10 GMT. À Séoul, le Kospi chutait de 3,13% alors qu'aucun signe d'apaisement n'apparaît au Moyen-Orient, où le conflit vient d'entrer dans son deuxième mois.

L'indice S&P de Sydney reculait de 0,9%, Taipei lâchait 2,14%, tandis que l'indice hongkongais Hang Seng perdait 1,55%.

Le conflit au Moyen-Orient s'est intensifiée avec l'entrée des rebelles houthis dans le conflit. Les investisseurs se montrent de plus en plus inquiets à l'idée que les États-Unis envoient des troupes au sol.

"La persistance des tensions au Moyen-Orient, dont l'issue reste incertaine, continue de peser sur les actions", a commenté Keita Yamaguchi de Monex.

Le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf a accusé dimanche 29 mars les États-Unis de préparer une offensive terrestre alors même qu'ils prônent la négociation d'un accord, après l'arrivée au Moyen-Orient d'un navire de guerre américain transportant environ 3.500 militaires.

Ces propos interviennent au moment où des pourparlers se sont tenus au Pakistan avec l'Arabie saoudite, la Turquie et l'Égypte.

Baril de WTI au-dessus de 100 dollars

Quelques minutes après l'ouverture des marchés asiatiques, lundi 30 mars, le baril de WTI a progressé de 3,50% à 103,13 dollars et se trouvait à 101,73 dollars le baril autour de 03h10 GMT. Quant au baril de Brent de la mer du Nord, référence mondiale, il gagnait 2,98% à 115,93 dollars à l'ouverture, et se trouvait a 115,49 dollars à la même heure.

L'Iran bloque toujours de facto le détroit d'Ormuz, voie stratégique par laquelle transite habituellement un cinquième du pétrole mondial, dont une grande partie est destinée au continent asiatique.

L'inquiétude des marchés s'est accentuée lorsque les rebelles houthis du Yémen ont déclaré samedi 28 mars avoir tiré "une salve de missiles de croisière et de drones" sur des sites stratégiques en Israël.

Ces frappes font craindre une extension du conflit vers la mer Rouge, alors que l'Arabie saoudite a déplacé une grande partie de ses exportations de pétrole vers cette région pour éviter le détroit d'Ormuz.

"La capacité des Houthis à perturber le trafic maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb, qui représente environ 12% du commerce mondial, constitue le nouveau risque majeur", estime Chris Weston, de Pepperstone.

"Toute perturbation significative, associée à une forte hausse des coûts d'assurance, pourrait entraîner une nouvelle flambée du prix du brut et exercer une pression supplémentaire sur les actifs à risque", ajoute-t-il.

Donald Trump a prévenu dimanche 29 mars que l'armée américaine pouvait prendre "très facilement" le contrôle de l'île de Kharg, un site pétrolier essentiel pour l'Iran.

L'or sous pression

L'or prenait 0,23% à 4.504 dollars l'once vers 03h10 GMT, restant sous forte pression en dépit de son traditionnel statut de valeur refuge.

Le métal jaune reste en baisse de plus de 15% par rapport à un pic en mars, le choc sur les prix du pétrole ayant attisé les craintes d'inflation et renforcé les anticipations de hausses de taux d'intérêt de la part des grandes banques centrales.

AFP/VNA/CVN