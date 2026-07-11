La Russie renforce la protection de ses raffineries face à la pénurie de carburant

Les autorités russes mettent tout en œuvre pour renforcer la protection des raffineries de pétrole, a déclaré vendredi 10 juillet le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak.

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Photo : Getty Images/VNA/CVN

M. Novak a expliqué que la Russie subit des pénuries de carburant car l'activité de certaines raffineries a été partiellement perturbée par des frappes de drones ukrainiens.

Les attaques de drones ukrainiens contre la Russie se sont intensifiées ces derniers jours, les infrastructures énergétiques, en particulier les raffineries de pétrole, figurant parmi les principales cibles. Lundi 6 juillet, des drones ukrainiens ont frappé la plus grande raffinerie de pétrole de Russie, située à Omsk.

En réponse, le gouvernement russe a publié mercredi 8 juillet une résolution prolongeant jusqu'au 31 juillet l'interdiction temporaire d'exporter du gazole, du carburant marin et des gazoles, qui s'applique désormais également aux producteurs de produits pétroliers. Cette mesure vise à maintenir la stabilité du marché intérieur des carburants.

M. Novak a ajouté que les autorités veilleraient à assurer des approvisionnements supplémentaires en carburant pour les régions.

Xinhua/VNA/CVN