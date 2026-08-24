La Révolution d’Août, 81 ans après, vue par un journaliste mexicain

À l’occasion du 81 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre, le journaliste Pedro Estrada Vega estime que la victoire de 1945 constitue un jalon historique d’une portée immense pour le Vietnam. Selon lui, cet événement a également insufflé un élan aux peuples du monde entier dans leur lutte pour l’indépendance et l’autodétermination.

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Photo : VNA/CVN

Fort de plusieurs années de recherche et de séjours au Vietnam, Pedro Estrada Vega considère que ces valeurs historiques se reflètent aujourd’hui à travers l’image d’un pays pacifique, dynamique et de plus en plus intégré à la scène internationale.

S’adressant au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au Mexique, il souligne que la Révolution d’Août, menée sous la direction du Parti communiste du Vietnam et de Hô Chi Minh, a conduit l’insurrection générale à une victoire totale. Ce tournant décisif a permis à Hô Chi Minh de proclamer la Déclaration d’Indépendance le 2 septembre 1945 sur la place Ba Dinh, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam.

Pour le journaliste, cette révolution rayonne auprès des nations luttant contre le colonialisme. Le Vietnam a démontré qu'un peuple, bien que matériellement désavantagé, peut conquérir sa souveraineté grâce à sa volonté, son union et sa foi inébranlable en ses objectifs.

Évoquant Hô Chi Minh, Pedro Estrada le décrit comme l'un des dirigeants les plus influents du XXe siècle. Sa pensée a non seulement libéré le pays, mais a aussi inspiré les mouvements de libération en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Il rappelle qu’en 1987, l'UNESCO a recommandé de célébrer le centenaire de sa naissance, saluant son apport à la paix, à la démocratie et au progrès social. Au Mexique, l’ancien président Lázaro Cárdenas del Río avait d’ailleurs comparé Hô Chi Minh à Mahatma Gandhi, deux figures emblématiques de l’Asie et modèles d’intégrité et de dévouement au service du peuple.

Pedro Estrada se dit impressionné par les mutations du Vietnam ces dernières décennies. Si l’image du pays était autrefois indissociable de la guerre, le Vietnam est désormais reconnu pour sa vitalité et son développement proactif. Témoin direct de ces changements lors de trois voyages récents, il salue les accomplissements réalisés dans l'économie, la culture, les sciences et le tourisme. Outre le développement matériel, c’est la chaleur humaine qui l'a marqué. "J’aime le Vietnam, j’aime son peuple", partage-t-il, affirmant que le pays restera gravé dans son cœur.

Enfin, le journaliste note que malgré la distance, le Vietnam et le Mexique partagent des similitudes historiques, ayant tous deux traversé des luttes pour l'indépendance. Cette expérience commune favorise une empathie mutuelle, socle de l'amitié bilatérale. Alors que les deux nations ont célébré le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2025, il exprime son admiration pour ce "modèle de développement et de justice".

Plus de 80 ans après l’Automne 1945, le Vietnam a parcouru un long chemin, de la conquête de l’indépendance et de la défense de sa souveraineté à l’édification et à l’intégration internationale. À travers le regard d’un journaliste mexicain qui s’est rendu à plusieurs reprises au Vietnam, l’image du pays aujourd’hui ne se résume pas aux pages glorieuses de son histoire, mais se reflète également dans ses réalisations en matière de développement, son peuple et l’amitié de plus en plus solide entre le Vietnam et le Mexique.

VNA/CVN