ASEAN - Royaume-Uni : l'ambassadeur britannique souligne le rôle du Vietnam

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur britannique au Vietnam, Iain Frew, a estimé que, dans un contexte international marqué par de profondes mutations, le renforcement de la confiance entre les partenaires revêtait une importance essentielle.

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Photo : VNA/CVN

Selon lui, les relations bilatérales entre le Royaume-Uni et le Vietnam contribuent non seulement à consolider la confiance entre les deux pays, mais aussi entre le Royaume-Uni et ses partenaires de l’ASEAN.

Il a souligné que le choix de l’ASEAN comme première destination du nouveau ministre britannique des Affaires étrangères, Ed Miliband, dès son entrée en fonction n’était pas le fruit du hasard. Le Royaume-Uni reste fermement attaché au rôle central de l’ASEAN et à une architecture régionale fondée sur les règles et placée sous la conduite de l’ASEAN.

La première rencontre bilatérale d’Ed Miliband a eu lieu avec le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lee Hoài Trung, avant la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN et de leurs partenaires à Manille. Les deux ministres ont ensuite coprésidé la réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN - Royaume-Uni, illustrant, selon l’ambassadeur, l’importance du partenariat Vietnam - Royaume-Uni et le rôle de coordination joué par le Vietnam dans les relations ASEAN - Royaume-Uni.

Après cinq années de partenariat de dialogue, l’ASEAN et le Royaume-Uni ont réalisé 99% de leur premier Plan d’action, adopté un nouveau cadre de coopération plus ambitieux pour les cinq prochaines années et approuvé une déclaration commune sur l’Indo-Pacifique. Le Royaume-Uni est également devenu le dernier membre en date du Forum régional de l’ASEAN (ARF).

L’ambassadeur a souligné la contribution importante du Vietnam à ces résultats, grâce à des consultations étroites et à la mise en œuvre de projets communs. Les échanges commerciaux entre l’ASEAN et le Royaume-Uni ont doublé en cinq ans, dépassant 62 milliards de livres sterling. Les échanges bilatéraux Vietnam - Royaume-Uni ont eux aussi presque doublé, dépassant 10 milliards de livres sterling fin 2025.

Le développement durable constitue une priorité des relations ASEAN - Royaume-Uni. Le Royaume-Uni soutient notamment le développement du Réseau électrique de l’ASEAN et la transition vers une économie verte à travers le Fonds ASEAN - Royaume-Uni pour la transition verte.

Au Vietnam, les deux pays coopèrent étroitement dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), notamment pour développer les énergies renouvelables, mobiliser les investissements dans l’éolien offshore et construire un système énergétique plus propre, plus durable et plus résilient.

Le nouveau Plan d’action ASEAN - Royaume-Uni, adopté en juillet, accorde la priorité à la paix et à la stabilité, à la résilience économique, à la promotion des énergies propres et à l’utilisation responsable des nouvelles technologies. La coopération portera également sur la sécurité maritime, la lutte contre les escroqueries en ligne, la criminalité organisée et la migration irrégulière, ainsi que sur le programme "Femmes, paix et sécurité".

Dans ce cadre, l’ambassadeur a considéré le Vietnam comme un acteur particulièrement important, à la fois en tant que coordinateur des relations ASEAN - Royaume-Uni et comme économie et acteur stratégique en plein essor en Asie du Sud-Est.

Selon lui, les relations solides entre le Royaume-Uni et le Vietnam montrent combien une coopération bilatérale étroite peut contribuer à renforcer la coopération régionale. L’élévation des relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique global en 2025 témoigne de la profondeur de la coopération développée entre les deux pays au fil des années.

L’ambassadeur a enfin affirmé que les partenariats régionaux les plus efficaces reposaient sur des relations bilatérales solides, tandis que celles-ci se développaient pleinement dans un cadre régional efficace. Le Royaume-Uni entend ainsi poursuivre sa coopération étroite avec le Vietnam et l’ASEAN dans les années à venir.

VNA/CVN