La Résolution 57 vise à transformer les décisions politiques en résultats concrets

La Résolution n°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique affirme que le développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique nationale constitue une avancée stratégique majeure, moteur essentiel pour développer rapidement les forces productives modernes, perfectionner les relations de production, rénover la gouvernance nationale et promouvoir le développement socio-économique.

Pour concrétiser cette orientation, tous les niveaux, secteurs, localités, entreprises et populations travaillent ensemble pour obtenir des résultats concrets, transformant les décisions politiques en richesses matérielles et conduisant le pays vers un développement vigoureux et prospère dans la nouvelle ère.

Application des technologies dans la gestion et la gouvernance

Le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a mis en place la plateforme "Front numérique", intégrant la gestion des membres, le suivi et la critique sociale, ainsi que la collecte et la transmission des opinions citoyennes. Divers canaux électroniques permettent de rapprocher l'action du Front des populations.

Selon Bùi Quôc Dung, auditeur général adjoint de l'État, la Résolution 57 constitue un cadre juridique solide pour que l'Audit de l'État mette en œuvre de manière plus forte et plus drastique sa Stratégie de développement jusqu'en 2030. Un projet pilote a démontré que l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les activités d'audit, notamment lors d'un audit thématique des investissements en logiciels informatiques et des services d'externalisation pour la transformation numérique dans plusieurs localités, permet d'examiner en même temps tous les dossiers de plusieurs localités et de détecter des anomalies que l'audit traditionnel a du mal à repérer.

Dans le domaine de la santé, la province de Tây Ninh a introduit des kiosques biométriques automatiques. Les patients n'ont qu'à insérer leur carte d'identité pour que le système reconnaisse leur visage, relie les données d'assurance et imprime un numéro d'ordre. Ce dispositif permet de minimiser le temps d'attente, de prévenir les erreurs et d'initier les citoyens, en particulier les personnes âgées, à l'utilisation des outils numériques.

Développement de technologies stratégiques et produits "Make in Vietnam"

Le 4 septembre, le ministère des Sciences et des Technologies et la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) ont lancé le prix "Produits numériques Make in Vietnam" 2025.

Il s'agit de la sixième édition de ces prix, et de la première depuis leur fusion. L'édition 2025 vise à récompenser les produits technologiques numériques exceptionnels, incarnant l'innovation et l'intelligence vietnamiennes, contribuant à une transformation numérique nationale globale et inclusive.

Au cours des cinq dernières années, plus de 1 000 produits ont été soumis et 252 récompensés, dont plusieurs ont été appliqués avec succès. Le ministère de l'Information et de la Communication (aujourd'hui ministère des Sciences et des Technologies) a soutenu les lauréats dans leurs activités de promotion commerciale et d'investissement, tant au Vietnam qu'à l'étranger.

Par ailleurs, l'Association vietnamienne de la blockchain et des actifs numériques, le groupe KuCoin et 1Matrix Company ont récemment signé un protocole de coopération stratégique.

KuCoin, l'une des principales plateformes d'échange d'actifs numériques au monde, fondée le 15 septembre 2017 à Hong Kong (Chine), compte actuellement plus de 40 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et territoires.

En vertu de cet accord, les trois parties créeront conjointement une entreprise au Vietnam, axée sur le développement d'infrastructures blockchain, de plateformes de trading test, de solutions de paiement numérique, d'identification électronique et d'outils de gestion des risques conformes aux normes internationales.

