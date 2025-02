La R. de Corée et la Malaisie tiennent leur 9e cycle de négociations sur un accord de libre-échange

La République de Corée et la Malaisie ont débuté, le 17 février à Kuala Lumpur, le septième cycle de négociations de quatre jours sur un accord de libre-échange bilatéral (ALE), alors que les deux parties cherchent à élargir leur portefeuille commercial et à renforcer leur coopération, selon le ministère sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie.