Indonésie et Royaume-Uni coopèrent pour lutter contre la corruption transnationale

La Commission indonésienne pour l'éradication de la corruption (KPK) et le Serious Fraud Office (SFO) du Royaume-Uni ont convenu de renforcer leur coopération dans la lutte contre les affaires de corruption transnationale.

>> L'Indonésie stimule le tourisme culinaire

>> Indonésie : Prabowo accueille Erdogan pour renforcer les relations avec la Turquie

>> L'Indonésie cherche à renforcer ses liens commerciaux avec l'Arabie saoudite

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans un communiqué publié le 14 février, la KPK a déclaré que les responsables des agences de lutte contre la corruption des deux pays avaient discuté de projets visant à organiser une formation technique sur les enquêtes, prévue plus tard ce mois-ci. L'initiative impliquera l'ambassade britannique, la Police nationale indonésienne (Polri), les procureurs et les parties prenantes.

Le président de la KPK, Setyo Budiyanto, a souligné que le gouvernement britannique possédait une grande expérience dans les enquêtes sur les affaires de corruption impliquant des fonctionnaires et a exprimé le souhait que le SFO et la KPK coopèrent pour soutenir l'adhésion de l'Indonésie à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Il a noté que la KPK et le SFO entretenaient une coopération mutuellement bénéfique depuis la signature de leur protocole d'accord (MoU) le 7 juin 2010. Ce protocole a facilité l'échange d'informations, de données et d'expériences sur les affaires de corruption et de blanchiment d'argent, ainsi que la mise en œuvre d'activités de formation conjointes.

En outre, les deux institutions ont collaboré sur des affaires de corruption impliquant des entreprises telles que Pertamina, Garuda Indonesia, Rolls-Royce, Airbus et Innospec.

VNA/CVN