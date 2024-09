La R. de Corée bondit dans un classement mondial des pays les plus innovants

La République de Corée a fait le plus grand bond en gagnant quatre places au classement annuel de l'ONU des dix économies les plus innovantes dans le monde, publié jeudi 26 septembre, dans un contexte mondial morose lié notamment à une baisse des investissements dans les technologies innovantes.

Dans ce classement, la Suisse occupe pour la 14e année consécutive la première place dans le trio de tête, devant la Suède et les États-Unis. Et la République de Corée qui occupait le dixième rang s'est hissée au sixième, en un an, selon l'indice mondial de l'innovation 2024 (Global Innovation Index, GII).

Elle devance désormais dans l'ordre du classement la Finlande, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Danemark, selon l'indice GII.

Cet indice est le classement de 133 pays en fonction de leur capacité d'innovation, publié chaque année par l'agence onusienne de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

"Quand on regarde le paysage mondial de l'innovation en 2023, on voit un ciel nuageux et une météo incertaine", explique le directeur de l'OMPI Daren Tang.

Après une période florissante entre 2020 et 2022, les dépenses d'investissements dans la recherche et le développement du secteur technologique, et le nombre de publications scientifiques ont décliné pour retrouver leurs niveaux d'avant la pandémie de COVID.

"Les avancées technologiques sont toutefois restées solides en 2023, en matière de santé et d'informatique, notamment dans le séquençage des génomes, et la puissance de calcul informatique". Des progrès sont également notables, durant la période, dans la 5G, la robotique et les véhicules électriques", selon M. Tang.

Mais avec une baisse des investissements à l'échelle mondiale "les perspectives pour 2024 et 2025 sont très incertaines (...) après une période prolongée d'un quasi âge d'or de l'innovation", note le co-auteur du rapport de l'OMPI Sacha Wunsch-Vincent.

"La situation géopolitique a certainement joué un rôle, ajoute-t-il, de même que les taux d'intérêt très élevés qui ont marqué la fin de l'argent pas cher". "Et nous sommes désormais à la croisée de chemins".

Le bond de la République de Corée, explique M. Wunsch-Vincent, est lié au fait que les sociétés de la tech sud-coréenne ont du revoir leur stratégie en proposant "des innovations avant-gardistes" sur les marchés du smartphone, de l'informatique et des semiconducteurs.

Selon M. Tang ce nouvel essor sud-coréen a été favorisé par de nouvelles réglementations et des investissements privés conséquents dans la recherche et le développement.

