La République de Corée fonde de grands espoirs sur l'ALE avec les Philippines

Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie de la République de Corée, Cheong In-kyo, a déclaré jeudi 26 décembre que l'Accord de libre-échange (ALE) entre son pays et les Philippines, qui doivent entrer en vigueur la semaine prochaine, aideront le pays à renforcer davantage son portefeuille commercial et contribuera à maintenir une chaîne d'approvisionnement stable.