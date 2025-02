Wall Street termine la semaine sans direction claire

La Bourse de New York a clôturé en ordre dispersé vendredi 14 février, les investisseurs reprenant leur souffle après une semaine chargée en données d'inflation et rebondissements sur les droits de douane.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a perdu 0,37%, l'indice Nasdaq a pris 0,41% tandis que l'indice élargi S&P 500 est resté proche de l'équilibre (-0,01%).

"Le marché a été dans une sorte d'ondulation" pour la dernière séance de la semaine, sans que l'on puisse réellement observer "de prédominance pour ou contre le risque", remarque Sam Stovall, de CFRA.

"Certains investisseurs ont cherché à prendre des bénéfices avant le long weekend" qui arrive, estime par ailleurs M. Stovall. Lundi 17 février, les marchés seront fermés aux États-Unis pour observer le jour férié de President's Day.

Vendredi 14 février, "les investisseurs ont été un peu surpris par la faiblesse des ventes au détail" de janvier aux États-Unis, juge Sam Stovall.

La consommation des ménages a connu en janvier son plus gros recul mensuel en près de deux ans aux États-Unis, un fléchissement attribué entre autres au temps froid et aux mégafeux en Californie.

Les ventes au détail se sont élevées à 723,9 milliards d'USD pendant le premier mois de l'année, soit un repli de 0,9% par rapport à décembre, selon les données publiées vendredi 14 février par le département du Commerce.

Les analystes s'attendaient à un recul moins prononcé de -0,2%, selon le consensus compilé par MarketWatch.com.

Cette consommation en berne "rouvre la porte" à une potentielle baisse de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) cet été, "une perspective qui avait été atténuée par un indice des prix à la consommation très élevé en début de semaine", a commenté dans une note Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à dix ans se détendait encore vers 21h40 GMT, à 4,48%, contre 4,53% la veille en clôture.

Les acteurs de marché continuaient également de surveiller les derniers développements sur les droits de douane américains, même s'ils "estiment qu'il s'agit avant tout d'un stratagème de négociation" pour Washington, assure Sam Stovall.

Le président américain, Donald Trump, a promis jeudi 13 février d'imposer des "droits de douane réciproques" pour rétablir l'"équité" dans les relations commerciales entre les États-Unis et le reste du monde. Toutefois, ce nouveau coup de pression s'accompagne d'une échéance vague.

Photo : AFP/VNA/CVN

Une revue complète des disparités commerciales avec chaque pays "devrait être achevée d'ici au 1er avril, ce qui laissera au président la possibilité de commencer dès le 2 avril" à prendre des mesures de réciprocité, a indiqué le futur secrétaire au Commerce, Howard Lutnick.

Donald Trump a ajouté vendredi 14 février qu'il envisageait d'imposer de nouveaux droits de douane sur les voitures importées, "autour du 2 avril".

Depuis le début de son second mandat, le républicain a mis en place 10% de droits de douane additionnels sur les produits chinois et assuré que l'acier et l'aluminium entrant aux États-Unis seraient prochainement taxés à hauteur de 25%.

Au tableau des valeurs, l'action du fabricant d'ordinateurs et serveurs Dell a grimpé de 3,74% après des informations de presse faisant état de la préparation d'un accord entre l'entreprise et la start-up xAI d'Elon Musk.

Selon l'agence économique Bloomberg, Dell pourrait vendre pour environ 5 milliards d'USD de serveurs dédiés à l'intelligence artificielle à xAI. Le site de location immobilière de courte durée Airbnb s'est envolé (+14,45%), aidé par des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu.

Le géant chinois du commerce en ligne a grimpé de 4,34%, porté par des informations de presse selon lesquelles son modèle d'intelligence artificielle serait intégré dans les appareils Apple vendus en Chine.

La chaîne de streaming Roku a bondi de 14,14% grâce notamment à un chiffre d'affaires au-dessus des attentes des analystes.

La chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop a gagné 2,51% après des informations de presse selon lesquelles le groupe envisage d'investir dans les crypto-monnaies, dont le bitcoin.

AFP/VNA/CVN