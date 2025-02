La Malaisie en bonne voie pour atteindre son objectif de croissance de 4,5 à 5,5% d'ici 2025

Au moins au cours du mois dernier, l'optimisme concernant les perspectives de croissance à moyen et long terme de la Malaisie est resté inchangé, a déclaré Seri Rafizi Ramli aux journalistes après le lancement du rapport de la Banque mondiale intitulé "Une nouvelle approche pour réduire les inégalités et améliorer la mobilité en Malaisie" le 5 février.

Bien que le ringgit se soit renforcé la semaine dernière, le gouvernement surveille de près la situation pour réagir rapidement aux risques potentiels, a-t-il déclaré. Dans les temps à venir, le ministère de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie (MITI) sera chargé de recueillir les commentaires et les propositions de tous les ministères pour examen par le gouvernement.

Selon le ministre, la guerre commerciale restera probablement une caractéristique permanente de l'économie mondiale et la Malaisie devra naviguer autour des ajustements et de la volatilité qu'elle entraîne.

Il a déclaré que la projection selon laquelle le monde sera davantage axé sur le numérique et l'intelligence artificielle (IA), ce qui profitera à la Malaisie en tant que plaque tournante clé des semi-conducteurs.

Cela signifie que la demande de puces va augmenter et que cela renforcera le commerce de la Malaisie. Notre plan à long terme est de nous assurer que la Malaisie joue un rôle central dans cette chaîne d'approvisionnement mondiale, et cela n'a pas changé non plus. Ainsi, une grande partie de nos plans économiques ont été construits autour de mégatendances à long terme, a noté Seri Rafizi Ramli.

En ce qui concerne le projet de loi visant à surveiller l'industrie du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone (CCUS) en Malaisie, il a déclaré qu'il sera présenté lors de la session parlementaire actuelle. "Nous sommes en train de finaliser la rédaction. Le premier projet a été soumis à discussion. Nous procédons à quelques améliorations en fonction des commentaires des parties prenantes. L'objectif est donc toujours de finaliser et de déposer le projet de loi au cours de la première semaine de mars", a déclaré le ministre.

