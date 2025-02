Union africaine

Le marché unique du transport aérien en Afrique prend de l'ampleur

Le projet de Marché unique du transport aérien africain (MUTAA) de l'Union africaine a pris de l'ampleur avec 39 pays africains qui l'ont rejoint à ce jour, a déclaré dimanche Amani Abou-Zeid, commissaire sortant de l'Union africaine (UA) chargé des infrastructures et de l'énergie.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Mme Abou-Zeid a fait ces remarques lors d'une conférence de presse tenue en marge du sommet de l'UA. Elle a fait observer que le MUTAA était en train de devenir la colonne vertébrale de l'Afrique en termes de facilitation de la Zone de libre-échange continentale africaine et de mobilité des personnes.

"Je suis heureuse de dire qu'aujourd'hui, 39 pays africains ont rejoint un marché unique du transport aérien en Afrique, ce qui représente environ un milliard d'Africains. Ce marché vise à réduire les coûts et les temps d'attente des voyageurs de près de 20%", s'est félicitée Mme Abou-Zeid.

Le MUTAA est l'un des projets phares de l'UA, qui vise à créer un marché unique du transport aérien en Afrique. Une fois complètement en vigueur, le marché unique devrait permettre une liberté significative du transport aérien en Afrique et faire avancer l'Agenda 2063 de l'UA.

Mme Abou-Zeid a fait savoir que la 38e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA) avait approuvé la fabrication de carburant d'aviation durable (SAF) à partir de sources renouvelables. Le SAF devrait permettre de réduire les émissions de gaz de 60% à 100% par rapport aux kérosènes normaux.

Selon la commissaire sortante, l'UA continue de mener des initiatives transformatrices dans le secteur de l'énergie, renforçant l'engagement de l'Afrique en faveur de la sécurité énergétique, de l'intégration des marchés et de la durabilité.

"Afin de positionner l'Afrique en tant que leader sur le marché émergent de l'hydrogène vert, l'UA a élaboré une stratégie et un plan d'action pour l'hydrogène vert, qui définissent les priorités politiques et techniques pour établir un secteur de l'hydrogène vert compétitif", a-t-elle indiqué.

Selon Mme Abou-Zeid, le plan soutient la sécurité énergétique, le commerce intra-africain et les exportations mondiales, en mettant l'accent sur la décarbonisation des industries telles que le transport, l'industrie manufacturière et l'agriculture.

Xinhua/VNA/CVN