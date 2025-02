L'Indonésie va lancer un fonds national d’investissement de 20 milliards d'USD

La société démarrera avec un capital initial de 20 milliards d'USD et gérera des milliards d'USD d'actifs appartenant à des entreprises publiques telles que des banques, la société publique de production d'électricité (PLN), la société pétrolière et gazière Pertamina, le géant minier MIND ID et la société de télécommunications Telkom.

Le président indonésien, Prabowo Subianto, a avancé au 24 février le lancement de Danantara, après plusieurs retards. M. Prabowo place de grands espoirs dans le fait que Danantara puisse aider l’Indonésie à atteindre l'objectif de croissance de 8% qu’il s’est fixé depuis son entrée en fonction.

Selon les premières estimations, les actifs gérés par Danantara dépasseront les 900 milliards d'USD. Le fonds investira dans les ressources naturelles et les actifs de l’État à travers des projets durables et à fort impact, a souligné M. Prabowo.

Danantara est le deuxième fonds national d’investissement d'Indonésie, après l'Agence indonésienne d'investissement (INA), créée sous l’égide de l'ancien président Joko Widodo en 2021.

