La province de Lào Cai élargit son horizon d’intégration

Depuis 2025, la province de Lào Cai (Nord) a intensifié ses relations extérieures et élargi sa coopération avec les localités et partenaires internationaux, notamment avec la province du Yunnan (Chine).

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Photo : BTC/CVN

La province a organisé 160 délégations dans différentes localités chinoises et accueilli 114 délégations chinoises. La coopération entre Lào Cai et le Yunnan s’est étendue à de nombreux domaines, notamment l’économie, la culture, la santé, l’éducation et la prévention et la lutte contre la criminalité.

Dans le domaine commercial, Lào Cai maintient efficacement le mécanisme de “voie prioritaire” pour les produits agricoles, développe les codes des zones de culture et la traçabilité, tout en accompagnant les entreprises dans l’exportation des produits agricoles et en attirant les investissements.

Fait notable, la coopération entre les cinq provinces et villes vietnamiennes, dont Lào Cai, et la province du Yunnan est passée de la “connexion des relations” à la “connexion pour le développement”. Elle ne se limite plus aux échanges, aux visites de délégations, à la promotion du commerce et du tourisme, mais s’oriente désormais vers des projets à caractère structurant, stratégique et de long terme.

Parmi les priorités figurent la promotion de la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, ainsi que les projets de connexion des postes-frontières, de logistique et des ports maritimes. La mise en place de postes-frontières intelligents contribue progressivement à la formation d’un axe économique transfrontalier moderne reliant le Yunnan aux centres économiques et aux portes maritimes du Vietnam, élargissant ainsi l’espace de développement et renforçant le rôle du corridor économique Vietnam - Chine.

Diplomatie économique et essor local

Dans le droit fil de l’objectif d’une intégration internationale au service du développement, Lào Cai déploie de manière coordonnée des activités de diplomatie économique, en plaçant les entreprises et la population au centre de ses actions. Dès le début du mandat 2025-2030, le Comité provincial du Parti a appelé à renforcer les activités extérieures et l’intégration internationale à travers des visites et des missions de travail en Russie, au Bélarus, en République de Corée, en Chine, en Grèce et en Turquie…

Fin avril 2026, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Duong Quôc Huy, a conduit une délégation de la province en visite de travail en Russie et au Bélarus. S’exprimant lors du Forum international des affaires de Brest 2026, il a souligné l’importance du renforcement des liens entre les collectivités locales et les milieux d’affaires internationaux pour le développement de chaque pays et de chaque territoire.

Lào Cai propose de renforcer la coopération avec les collectivités locales, les entreprises et les partenaires internationaux dans plusieurs domaines prioritaires, notamment la logistique, le commerce transfrontalier et les services de soutien aux chaînes d’approvisionnement ; le transfert de technologies, l’innovation et la transformation numérique ; le développement d’un tourisme de qualité associé à la préservation de l’identité culturelle ; la formation de ressources humaines hautement qualifiées et la mise en œuvre de programmes durables de protection sociale.

Parallèlement, la province intensifie la promotion des investissements et s’attache à créer un environnement favorable aux entreprises. Lors de la conférence annonçant la décision d’ajustement du Plan provincial de Lào Cai pour la période 2021-2030, avec vision à l’horizon 2050, et de la rencontre avec les entreprises, coopératives et investisseurs, le président du Comité populaire provincial, Nguyên Tuân Anh, a réaffirmé que Lào Cai créerait les meilleures conditions pour permettre aux entreprises d’investir et de développer leurs activités.

À titre d’exemple, la province a délivré le certificat de droit d’utilisation des terres au projet de zone urbaine écologique de la colline de thé d’Ô Quy Hô au quartier de Sa Pa, seulement un jour après que l’investisseur eut rempli ses obligations financières foncières.

Photo : VNA/CVN

Dynamisme frontalier et rayonnement touristique

Dans le processus d’intégration internationale, l’économie frontalière continue d’illustrer pleinement le rôle de l’action extérieure au service du développement. Chaque année, les échanges de marchandises aux postes-frontières de Lào Cai représentent plusieurs milliards de dollars, tandis que des millions de personnes franchissent la frontière. Lào Cai et le Yunnan coopèrent activement à la construction de postes-frontières intelligents et d’une zone économique transfrontalière.

La province met également en œuvre la Décision N°1620 du 20 décembre 2024 du Premier ministre relative au plan visant à faire de Lào Cai un centre de connexion des échanges économico-commerciaux entre le Vietnam, les pays de l’ASEAN et le Sud-Ouest de la Chine, tout en développant un modèle de poste-frontière intelligent au poste-frontière international de Lào Cai.

Parallèlement à l’ouverture des marchés de marchandises, Lào Cai développe activement la coopération internationale dans les domaines du tourisme et de la culture. La première édition du Salon international du tourisme de Lào Cai a contribué à promouvoir l’image de la province auprès des amis internationaux. Le Festival du fleuve Rouge 2025 est devenu non seulement un événement culturel majeur, mais également une passerelle favorisant les échanges et la promotion du tourisme ainsi que de l’identité culturelle des différentes communautés ethniques de Lào Cai.

En particulier, le secteur de la culture, en coordination avec celui des chemins de fer, a organisé avec succès neuf trains charter accueillant des touristes chinois, ouvrant de nouvelles perspectives pour le marché international et créant de nouveaux flux touristiques, commerciaux et de services.

Des activités de prospection et de promotion des destinations aux programmes de mise en relation entre entreprises touristiques internationales, avec la participation de partenaires des Philippines, de Singapour, de Malaisie, de Thaïlande, d’Indonésie et d’Azerbaïdjan, l’image de Lào Cai gagne en visibilité sur la carte du tourisme international.

Les résultats obtenus montrent que l’intégration internationale de Lào Cai est désormais passée des orientations générales à des actions concrètes. Grâce à la diplomatie économique, à la coopération transfrontalière, à la promotion des investissements et du commerce ainsi qu’au développement du tourisme et de la culture, la province crée progressivement de nouveaux moteurs de croissance, élargit son espace de développement et renforce sa position dans la région.

Thuy Hà/CVN



