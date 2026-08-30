Lào Cai : coup d'accélérateur pour les examens de santé gratuits des habitants

Le Comité permanent du Parti provincial de Lào Cai vient de demander aux unités et localités de province d’accélérer des bilans de santé périodiques, du dépistage gratuit pour ses habitants en s’efforçant de garantir que jusqu’au 30 septembre au moins 75% de la population soit examinée et 100% des élèves des écoles de la région passent des examens de santé à la rentrée scolaire 2026-2027.

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Photo : Công Hai/CVN

Selon le plan, les examens de santé réguliers et le dépistage gratuit pour les habitants sont désignés comme une mission principale à laquelle il convient de se consacrer pleinement en 2026. Parallèlement, la province demande à 100% des cadres, des fonctionnaires, des employés et des travailleurs de bénéficier de l’examen de santé régulier, en septembre 2026.

Pour garantir la progression, Lào Cai demande aux unités et localités de réviser les personnes examinées ou non examinées selon chaque commune, chaque quartier et chaque groupe cible, d’élaborer un plan approprié pour la mise en oeuvre auprès des personnes restantes. Parmi lesquels, privilégier les personnes âgées, les personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution, les personnes handicapées, les ménages pauvres, les ménages presque pauvres, les minorités ethniques, les personnes ayant un risque élevé de maladie et les habitants vivant dans les zones reculées, isolées et frontalières.

Un dépistage prioritaire pour les groupes vulnérables

Coordonner et mobiliser de manière proactive les ressources humaines, les installations matérielles, les équipements et les ressources, se concentrer sur le soutien des communes, des quartiers qui ont un faible taux d’examens, un territoire étendu, des difficultés de circulation ou la capacité médicale limitée. Le processus de réalisation doit complètement garantir les procédures professionnelles, la qualité, la sécurité, l’efficacité et éviter de courir après la quantité, la forme ainsi que le gaspillage.

Photo : Công Hai/CVN

Mettre à jour de manière intégrale, rapide et précise le résultat d’examen dans le dossier médical électronique, intensifier le lien, l’interopérabilité et exploiter les données de santé; associer les examens de santé à la création et à la mise à jour des dossiers médicaux électroniques, gérer la santé des habitants, détecter précocement, surveiller et gérer les maladies.

Les communes, les quartiers se concentrent sur la direction, la coordination et la responsabilité liées au progrès, à la qualité, aux résultats obtenus dans la région. Les résultats obtenus de mission sont l’une des bases pour évaluer la responsabilité de la direction, de la coordination, du niveau de réalisation des missions en 2026 du comité, de l’autorité, de l’agence, de l’unité et du responsable.

Contrôler et évaluer les progrès régulièrement, résoudre rapidement les difficultés relevant de la compétence et faire rapport aux autorités compétentes des problèmes qui dépassent les compétences.

Via cette campagne intensive, Lào Cai vise à rapprocher les bilans de santé et les dépistages de la population, surtout les groupes défavorisés et les personnes vivant dans les régions difficiles; passer progressivement de l’examen et du dépistage de santé au moment de la maladie à une surveillance proactive, un dépistage précoce et une prise en charge de la santé dès le niveau local.

Huong Linh/CVN