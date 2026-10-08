Le Vietnam désigne Nguyễn Văn Đài comme individu impliqué dans des activités terroristes

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Nguyễn Văn Đài, alias "Nguyễn Việt Hưng", est né le 6 mai 1969 et est originaire de Hung Yên. De nationalité vietnamienne, il réside actuellement en Allemagne et occupe la fonction de "membre du Comité central" de l’organisation terroriste "Viêt Tân".
|Nguyễn Văn Đài, alias "Nguyễn Việt Hưng". Photo : BCA/CVN
En 2007, Nguyễn Văn Đài a été condamné par le Tribunal populaire de Hanoï à quatre ans d’emprisonnement et à quatre ans de résidence surveillée pour "propagande contre l’État de la République socialiste du Vietnam", en vertu de l’article 88 du Code pénal de 1999.
En 2018, il a été condamné par le Tribunal populaire de Hanoï à 15 ans d’emprisonnement et à cinq ans de résidence surveillée pour "activités visant à renverser le pouvoir populaire", en vertu de l’article 109 du Code pénal. L’exécution de sa peine a ensuite été temporairement suspendue et il a quitté le Vietnam pour l’Allemagne.
Le 5 décembre 2025, l’Agence d’enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique a émis un mandat d’arrêt à l’encontre de lui pour "fabrication, détention, diffusion ou propagande d’informations, de documents ou de matériels visant à s’opposer à l’État de la République socialiste du Vietnam", en vertu de l’Article 117 du Code pénal.
Le 31 décembre 2025, Nguyễn Văn Đài a été jugé par contumace par le Tribunal populaire de Hanoï et condamné à 17 ans d’emprisonnement et à cinq ans de résidence surveillée pour "fabrication, détention, diffusion ou propagande d’informations, de documents ou de matériels visant à s’opposer à l’État de la République socialiste du Vietnam", en vertu de l’Article 117 du Code pénal.
VNA/CVN