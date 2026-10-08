Le Vietnam désigne Nguyễn Văn Đài comme individu impliqué dans des activités terroristes

Selon un avis du ministère de la Police, conformément au droit vietnamien et au droit international, le ministère de la Police a déterminé que la personne ci-dessous a mené et mène actuellement des activités terroristes.

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Nguyễn Văn Đài, alias "Nguyễn Việt Hưng", est né le 6 mai 1969 et est originaire de Hung Yên. De nationalité vietnamienne, il réside actuellement en Allemagne et occupe la fonction de "membre du Comité central" de l’organisation terroriste "Viêt Tân".

En 2007, Nguyễn Văn Đài a été condamné par le Tribunal populaire de Hanoï à quatre ans d’emprisonnement et à quatre ans de résidence surveillée pour "propagande contre l’État de la République socialiste du Vietnam", en vertu de l’article 88 du Code pénal de 1999.

En 2018, il a été condamné par le Tribunal populaire de Hanoï à 15 ans d’emprisonnement et à cinq ans de résidence surveillée pour "activités visant à renverser le pouvoir populaire", en vertu de l’article 109 du Code pénal. L’exécution de sa peine a ensuite été temporairement suspendue et il a quitté le Vietnam pour l’Allemagne.

Le 5 décembre 2025, l’Agence d’enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique a émis un mandat d’arrêt à l’encontre de lui pour "fabrication, détention, diffusion ou propagande d’informations, de documents ou de matériels visant à s’opposer à l’État de la République socialiste du Vietnam", en vertu de l’Article 117 du Code pénal.

Le 31 décembre 2025, Nguyễn Văn Đài a été jugé par contumace par le Tribunal populaire de Hanoï et condamné à 17 ans d’emprisonnement et à cinq ans de résidence surveillée pour "fabrication, détention, diffusion ou propagande d’informations, de documents ou de matériels visant à s’opposer à l’État de la République socialiste du Vietnam", en vertu de l’Article 117 du Code pénal.

VNA/CVN