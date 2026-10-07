Ouverture du Salon "Study in Europe" 2026

Le Salon " Study in Europe 2026 ", l’événement éducatif le plus important de l’année, se déroulera prochainement le 10 octobre 2026 à Hanoï et le 11 octobre à Hô Chi Minh-Ville.

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La Délégation de l’Union européenne au Vietnam, en collaboration avec les représentations diplomatiques de ses États membres basées dans le pays, organisera les salons "Study in Europe" 2026 en octobre prochain. Cet événement éducatif réunira 16 États membres et plus de 60 universités européennes à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville. L'objectif est de fournir des informations actualisées et de présenter des opportunités d’études diversifiées dans plusieurs secteurs et niveaux.

Considéré comme l’événement éducatif le plus important de l’année, le Salon "Study in Europe" se déroulera sur deux dates et dans deux villes du pays. Le rendez-vous à Hanoi est fixé au samedi 10 octobre 2026, de 09h00 à 13h00, au Centre The One, situé au 2, rue Chuong Duong Dô, quartier Hông Hà. À Hô Chi Minh-Ville, l'événement se tiendra le dimanche 11 octobre 2026, de 09h00 à 13h00, au Centre GEM, situé au 08, rue Nguyên Binh Khiêm, quartier Sai Gon. Les inscriptions aux événements s'effectuent en ligne via des formulaires dédiés.

Présenté comme une base solide pour promouvoir les futures carrières, le Salon attire depuis plusieurs années des milliers d’inscrits. Pour l'édition 2026, les visiteurs pourront accéder directement à des informations actualisées sur l’enseignement supérieur en Europe, transmises par les ambassades européennes au Vietnam et les universités venant d’Europe. Ils auront également l'occasion de rencontrer d’anciens étudiants vietnamiens ayant étudié en Europe, qui partageront leur expérience et dispenseront des conseils utiles. Enfin, l'événement offrira des opportunités d’élargissement du réseau académique et professionnel.

Photo : BTC/CVN

La Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam participe à l'événement et présentera les opportunités d'études supérieures en Belgique francophone (Fédération Wallonie-Bruxelles). De 09h00 à 13h00 durant ces deux jours, des conseils directs seront dispensés au stand "Belgique/Wallonie-Bruxelles". Pour toute information complémentaire sur l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec Vu Thi Thuy Duong par courriel à l'adresse duong.vu@delwalbru.be ou à consulter le site internet dédié à l'adresse www.studyinbelgium.be.

WB - Hông Anh/CVN