InnovaConnect : relier les chercheurs vietnamiens aux experts internationaux

La série de rencontres InnovaConnect, récemment organisée à Hanoï, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville, a réuni un grand nombre de scientifiques vietnamiens et d’experts internationaux afin de débattre de l'innovation dans la chimie et la découverte de médicaments.

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Organisée par la Fondation VinFuture, en collaboration avec l'Université nationale de Hanoï, l'Université Polytechnique de l'Université de Dà Nang et l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, la série InnovaConnect s'est déroulée sous le thème "Promouvoir l'innovation dans la chimie et la découverte de médicaments".

Le programme a eu lieu le 26 septembre à Hanoï, le 29 septembre à Dà Nang (Centre) et le 1ᵉʳ octobre à Hô Chi Minh-Ville.

L'événement a enregistré la participation du Pr. David MacMillan (Université de Princeton, États-Unis), prix Nobel de chimie 2021 ; du Pr. Nguyễn Thành Vinh (Université de New South Wales, Australie) ; du Dr. Jean Kim (Graviton BioScience, États-Unis) et du maître de conférences-Dr. Đoàn Lê Hoàng Tân (Institut des matériaux avancés, Université nationale de Hô Chi Minh-Ville).

Lors de la session à Hanoï, le Pr. David MacMillan a indiqué que le processus de découverte d'un médicament pouvait durer de sept à huit ans avant de trouver une molécule suffisamment prometteuse pour passer aux essais cliniques. Durant cette phase, les chercheurs sont parfois amenés à synthétiser jusqu'à 8.000 molécules pour sélectionner le candidat adéquat. Selon lui, réduire cette phase permet d'amener plus rapidement le candidat médicament en essai clinique, l'un des principaux verrous résidant dans la capacité à créer de nouvelles structures moléculaires, en particulier celles présentant une grande complexité ou difficiles à produire.

Des découvertes aux applications concrètes

Le Pr. MacMillan a présenté les avancées en chimie et en catalyse, notamment la photocatalyse et l'organocatalyse, qui permettent aux scientifiques d'accéder à des molécules jusqu'alors inaccessibles. "La chimie nous permet d'accéder à de nouvelles molécules qui n'auraient peut-être jamais pu être créées auparavant en raison de leur complexité ou de la difficulté de leur production", a-t-il souligné.

De son côté, le Pr. Nguyễn Thành Vinh a partagé ses travaux axés sur la modification de molécules complexes existantes, des méthodes permettant d'altérer une partie de la structure sans avoir à tout resynthétiser depuis le début.

À Dà Nang, le Dr. Jean Kim a rappelé qu'une nouvelle molécule ne constituait pas automatiquement un candidat médicament viable. Les découvertes initiales doivent en effet être reproduites, validées quant à leur mécanisme biologique et évaluées sur leurs propriétés connexes avant de poursuivre le développement. Selon elle, les experts en découverte de médicaments et en chimie thérapeutique doivent être impliqués dès les premières étapes afin de détecter rapidement les problèmes susceptibles d'impacter le développement ultérieur, une détection tardive risquant d'alourdir les coûts et de prolonger les délais de recherche.

À Hô Chi Minh-Ville, le Dr. Đoàn Lê Hoàng Tân a élargi la discussion aux matériaux avancés, notamment les réseaux métallo-organiques (MOF). Il a expliqué que ces matériaux faisaient l'objet de recherches pour de multiples applications, telles que le transport de principes actifs, l'imagerie biologique, les capteurs et la catalyse. Cependant, un écart subsiste entre les résultats de laboratoire et les applications pratiques, les matériaux devant répondre à des exigences de stabilité, de faisabilité industrielle, de coût, de biocompatibilité et de sécurité.

"Nous devons passer de la question : +Ce matériau est-il actif ?+ à +Ce matériau fonctionne-t-il de manière stable, sûre et efficace dans des conditions réelles ?+", a insisté le Dr. Đoàn Lê Hoàng Tân.

Intelligence artificielle et défis à long terme

Un autre sujet abordé par les intervenants concerne le rôle de l'intelligence artificielle (IA) dans la recherche. Face au volume massif de structures à analyser, l'IA peut faciliter le criblage des données, prédire les propriétés et cibler les molécules à traiter en priorité. Toutefois, les résultats numériques doivent toujours être confirmés par l'expérimentation. Le Dr. Jean Kim estime que l'IA n'est efficace que lorsqu'elle est guidée par des experts comprenant le processus de découverte de médicaments, depuis le choix des données d'entrée jusqu'à la définition des propriétés à optimiser.

Outre les aspects techniques, les intervenants ont évoqué les conditions nécessaires au maintien d'une recherche à long terme. Selon le Pr. Nguyễn Thành Vinh, l'écart entre le Vietnam et d'autres pays ne réside pas uniquement dans la technologie, mais aussi dans les conditions permettant aux chercheurs de maintenir des programmes de recherche sur la durée.

Selon le Dr. Jean Kim, le Vietnam a l'opportunité de développer ses capacités en recherche clinique pour réaliser davantage d'essais à l'échelle nationale. Le Dr. Đoàn Lê Hoàng Tân a quant à lui souligné l'importance du facteur humain et des réseaux de coopération.

InnovaConnect est une série d'événements organisée par la Fondation VinFuture, offrant un espace d'échange direct entre scientifiques vietnamiens et experts internationaux. Grâce à cette initiative, les chercheurs vietnamiens peuvent appréhender de nouvelles orientations de recherche et étendre leurs réseaux de collaboration dans la chimie, la découverte de médicaments et les matériaux.

Les échanges lors de ces rencontres démontrent que le passage d'une découverte de laboratoire à une application réelle exige une synergie entre recherche, technologie, capital humain et partenariat à long terme.

Linh Thao - Hai My/CVN