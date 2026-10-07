Quy Nhon

Un dialogue pour mettre la science au service du développement durable

Une centaine de scientifiques, experts technologiques, diplomates et décideurs vietnamiens et internationaux se sont réunis les 7 et 8 octobre au Centre international de science et d’éducation interdisciplinaires (ICISE), à Quy Nhon, pour discuter du rôle de la science et de la technologie dans le développement durable, fondé sur les connaissances et les données scientifiques.

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La conférence internationale "Science et technologie pour le développement durable" s’est ouverte le 7 octobre à l’ICISE, à Quy Nhon, dans la province de Gia Lai (Centre).

Organisée conjointement par l’Association Rencontres du Vietnam, l’ICISE et le Comité populaire de Gia Lai, sous le patronage du ministère des Sciences et des Technologies et de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam (VAST), elle réunit une centaine de participants venus de différents pays.

Pendant deux jours, des scientifiques, experts technologiques, diplomates et responsables de l’élaboration des politiques échangent sur les grands enjeux à l’interface entre progrès scientifique, innovation technologique et développement de la société.

La rencontre constitue la quatrième édition d’une série de conférences interdisciplinaires consacrées aux relations entre science et société, initiée par Rencontres du Vietnam. Elle fait suite aux conférences "Science fondamentale et société" en 2016, "La science au service du développement" en 2018 et "Science, éthique et développement humain" en 2022.

Dix ans après le lancement de cette série, la question posée est devenue plus concrète : comment transformer les connaissances scientifiques en décisions pertinentes et en changements utiles à la société ?

Dans un contexte marqué par l’accélération des progrès dans l’intelligence artificielle, les technologies quantiques, l’énergie, la santé ou encore l’observation de la Terre, ces avancées ouvrent de nouvelles perspectives tout en soulevant des questions sociales, éthiques, économiques, environnementales et géopolitiques.

De la connaissance à l’action

Le programme de la conférence comprend sept tables rondes consacrées notamment à la science, à la diplomatie et à l’élaboration des politiques ; à la longévité ; à la révolution quantique ; à l’avenir de la chimie durable ; à l’exploration de la Terre depuis l’espace ; à l’intelligence artificielle ; ainsi qu’à l’énergie nucléaire et aux voies de transition énergétique dans les économies à croissance rapide, avec un accent particulier sur le Vietnam.

Une session spéciale de l’Union interparlementaire (UIP), intitulée "Diplomatie parlementaire et scientifique en temps de conflit – Échange conjoint Arusha-Quy Nhon", est également organisée pour examiner les liens entre diplomatie parlementaire, diplomatie scientifique et enjeux internationaux contemporains.

Dans son discours d’ouverture, le Professeur Trân Thanh Vân, président de l’ICISE, a souligné que la conférence intervenait à un moment crucial pour le Vietnam, alors que la Résolution n°57 du Bureau politique place la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique au cœur du développement national.

Selon lui, les scientifiques ne souhaitent pas seulement observer cette nouvelle étape, mais y prendre une part active en mettant leurs connaissances, leur expérience et leurs réseaux internationaux au service du pays. La conférence doit ainsi aller au-delà des échanges scientifiques pour contribuer à définir des priorités et à proposer des feuilles de route concrètes au gouvernement.

Le Professeur Trân Thanh Vân a également insisté sur la nécessité d’un dialogue entre la science, les pouvoirs publics, l’économie et la société. "Le progrès scientifique ne signifie pas toujours progrès humain", a-t-il souligné en substance, appelant à veiller à ce que les avancées technologiques contribuent à améliorer la qualité de vie, à protéger la nature, à favoriser l’équité et la paix et à ne laisser personne de côté.

Renforcer les liens entre science, politique et société

Prenant la parole lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-président du Comité populaire de Gia Lai, Lâm Hai Giang, a souligné que la conférence s’inscrivait dans la continuité d’une décennie de dialogue scientifique à l’ICISE.

Il a rappelé que les quatre conférences successives avaient progressivement placé la responsabilité sociale, la qualité des décisions de développement et l’avenir de l’humanité au centre des discussions. Pour Gia Lai, cette dynamique constitue une base importante pour faire de l’ICISE un forum scientifique et technologique international organisé régulièrement.

Dans le contexte actuel, marqué notamment par le changement climatique, la raréfaction des ressources, la transition énergétique, le vieillissement démographique et l’essor rapide des nouvelles technologies, la science et la technologie doivent, selon lui, contribuer directement à relever les défis de développement des territoires.

Gia Lai entend ainsi privilégier un modèle de développement fondé sur les connaissances, centré sur l’être humain et attentif à la protection de l’environnement et aux générations futures.

Elle souhaite notamment bénéficier de l’expertise scientifique pour répondre à des enjeux tels que la gestion des ressources en eau, la protection des forêts et des écosystèmes, l’adaptation au changement climatique, la transition énergétique, le développement de l’économie maritime et la transformation numérique.

Lâm Hai Giang a également exprimé le souhait de voir Quy Nhon devenir progressivement une destination régulière pour les conférences et forums scientifiques internationaux, en coopération étroite avec l’ICISE, et de transformer les échanges scientifiques en programmes concrets de recherche, de formation et de conseil en matière de politiques publiques.

Une dynamique internationale au service du Vietnam

Pour le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Trân Trung Tinh, la série de conférences organisées à l’ICISE a permis, au fil des années, de faire évoluer la réflexion, depuis la place de la science fondamentale dans la société jusqu’à la question de la transformation des connaissances en décisions et en solutions concrètes.

Il a réaffirmé que le Vietnam devait renforcer ses capacités de recherche et développement, maîtriser les technologies et promouvoir l’innovation afin de développer le pays par les connaissances, d’améliorer la qualité de vie et de renforcer sa capacité à faire face aux mutations.

Le vice-ministre a notamment souligné le rôle stratégique de la science fondamentale, considérée comme une base essentielle pour le développement de technologies de pointe, la formation de ressources humaines de haut niveau, la prospective et l’autonomie du pays à long terme.

Il a également appelé à renforcer les liens entre l’État, les universités et instituts de recherche et les entreprises, afin de favoriser le transfert des connaissances, l’application des résultats de recherche et la commercialisation des technologies.

Le ministère des Sciences et des Technologies espère que la conférence permettra d’identifier des priorités de recherche, de nouvelles possibilités de coopération et des recommandations concrètes en matière de politiques publiques, ainsi que de favoriser la mise en place de projets de recherche et développement entre les institutions vietnamiennes et les grands centres de recherche internationaux.

De son côté, Csaba Kőrösi, ancien président de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations unies et directeur stratégique de la Blue Planet Climate Foundation, a replacé la rencontre dans la continuité des trois conférences précédentes.

Il a souligné que cette quatrième édition, dix ans après le lancement de la série, posait une question essentielle : la science et les connaissances fondées sur des données scientifiques peuvent-elles contribuer à rassembler les sociétés autour de l’objectif de durabilité ?

Cette ambition rejoint la vocation de l’ICISE, conçu comme un pont entre le Vietnam et le monde, entre différentes disciplines scientifiques, entre recherche et applications, ainsi qu’entre scientifiques, responsables publics et société.

Depuis sa création, l’ICISE s’est progressivement affirmé comme un espace de rencontre pour la communauté scientifique internationale. Selon les autorités de Gia Lai, le Centre a accueilli depuis 2013 plus de 19.000 scientifiques venus de 62 pays, dont 19 lauréats du prix Nobel.

À travers cette nouvelle conférence, l’ICISE et Rencontres du Vietnam entendent ainsi poursuivre leur mission de rapprochement des communautés scientifiques et de dialogue avec les décideurs, afin que les avancées de la science et de la technologie puissent contribuer plus directement aux choix de développement, au bien-être des populations et à la construction d’un avenir durable.

Texte et photos : Thanh Tuê/CVN