Hô Chi Minh-Ville concrétise son ambition de devenir un pôle majeur de l’IA

De la vision à la concrétisation, Hô Chi Minh-Ville s’attache à bâtir les fondements indispensables d’un centre d’intelligence artificielle : infrastructures de calcul, valorisation des données, vivier de talents et écosystème d’innovation dynamique. Le principal défi n’est plus de débattre de l’opportunité d’adopter l’IA, mais d’en faire un véritable catalyseur de développement pour la métropole.

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Bâtir les infrastructures de l’ère numérique

Dans la compétition technologique mondiale, l’intelligence artificielle (IA) s’impose désormais comme la nouvelle infrastructure de l’économie. Les agglomérations capables de maîtriser les flux de données, les capacités de calcul et les ressources humaines hautement qualifiées disposent d’un avantage décisif pour attirer les investissements, stimuler le tissu entrepreneurial et accroître la productivité.

Photo : CTV/CVN

Pour Hô Chi Minh-Ville, l’ambition de se positionner comme un pôle de l’IA dépasse le stade théorique. La ville met progressivement en place les conditions opérationnelles nécessaires pour faire émerger un véritable écosystème de l’intelligence artificielle.

Le plan de recherche, de développement et d’application de l’IA pour 2026 continue de placer cette technologie au sommet des priorités municipales. La nouveauté réside dans une approche davantage pragmatique, axée sur les besoins concrets, avec l’objectif de rapprocher la recherche scientifique des applications pratiques dans la gouvernance urbaine, l’industrie, la santé, l’éducation, les transports et les services.

La question des infrastructures de calcul connaît également des avancées significatives. Le projet de centre de données d’intelligence artificielle implanté dans la zone industrielle de Tân Phú Trung représente un investissement total prévisionnel d’environ 2,1 milliards de dollars, avec, pour sa première phase, une capacité de 50 mégawatts et près de 28.000 unités de traitement graphique (GPU) haute performance.

Ces chiffres témoignent d’un changement d’échelle notable. Les infrastructures dédiées à l’IA ne se limitent plus à de simples salles informatiques destinées à la recherche académique. Elles doivent désormais offrir une puissance de calcul suffisante pour répondre aux exigences des entreprises, des centres de recherche et aux problématiques complexes liées à l’administration d’une grande métropole.

Dans l’économie numérique, les données constituent le carburant, tandis que la puissance de calcul représente l’autoroute permettant à l’IA de fonctionner. Sans ces infrastructures de pointe, il demeure difficile d’attirer de grands projets technologiques et plus encore de faire émerger des entreprises d’IA capables de rivaliser sur la scène internationale.

Parallèlement au développement des centres de données, le Parc des hautes technologies de Hô Chi Minh-Ville est appelé à devenir le cœur battant de l’innovation métropolitaine. L’IA y est développée en synergie avec les semi-conducteurs, les technologies quantiques, les nouveaux matériaux, les énergies renouvelables et d’autres domaines de pointe.

Cette orientation revêt une importance stratégique majeure. L’IA ne peut s’épanouir indépendamment des semi-conducteurs, du calcul haute performance, du cloud computing, des télécommunications avancées et de la cybersécurité. Pour s’imposer comme un centre névralgique de l’IA, Hô Chi Minh-Ville doit donc construire simultanément un écosystème technologique vaste et interconnecté.

Transformer les données en véritable actif de développement

Hô Chi Minh-Ville dispose d’un atout de taille : la richesse de ses données. Une métropole de cette envergure, caractérisée par une population dense et une intense activité économique, génère quotidiennement d’immenses volumes d’informations dans les secteurs des transports, de la santé, de l’éducation, du commerce et des services. Toutefois, ces données ne créent de valeur que lorsqu’elles sont standardisées, interconnectées et exploitées de manière rigoureuse et sécurisée.

Photo : CTV/CVN

C’est pourquoi la mise en place d’une administration numérique et d’une infrastructure de données doit aller de pair avec la stratégie dédiée à l’IA. La ville s’oriente vers un modèle de gouvernance fondé sur l’analyse des données et l’intelligence artificielle, marquant la transition d’une gestion traditionnelle vers une approche proactive axée sur la prévision et l’aide à la décision.

L’IA peut notamment contribuer à identifier les zones de congestion routière, à anticiper les flux de circulation, à évaluer les risques d’inondation, à optimiser l’exploitation des équipements urbains et à soutenir la gestion des services publics de santé et d’éducation.

La valeur ajoutée la plus considérable réside dans la capacité à croiser les données provenant de différents secteurs. Lorsque les informations relatives aux transports sont mises en relation avec celles de l’urbanisme, de la démographie, du bâtiment et de l’environnement, la ville est en mesure d’appréhender les problématiques de manière globale plutôt que cloisonnée. C’est le passage d’une simple numérisation à une véritable transformation intelligente.

Cependant, à mesure que l’exploitation des données s’intensifie, les exigences en matière de sécurité et de gouvernance se renforcent. Les informations personnelles, celles des entreprises et les données publiques doivent être classifiées, protégées et utilisées à des fins strictement réglementées. Un pôle d’IA ne saurait se développer durablement au détriment de la sécurité des données.

Plus fondamentalement, l’IA doit générer des retombées concrètes. Une application technologiquement sophistiquée qui ne répond pas à un besoin réel peinera à produire un effet d’entraînement. La ville doit par conséquent prioriser les grands enjeux ayant un impact direct sur le quotidien des habitants et des acteurs économiques.

Les transports, la santé, l’environnement, la logistique, la production industrielle et l’administration publique constituent autant de laboratoires grandeur nature permettant à Hô Chi Minh-Ville de tester les capacités de l’IA. Lorsqu’une solution démontre son efficacité à l’échelle locale, son potentiel d’exportation vers d’autres territoires s’en trouve considérablement accru, constituant un avantage compétitif indéniable pour la métropole.

Les talents et l’écosystème, clés de la réussite

Disposer d’infrastructures et de données ne suffit pas. En l’absence de compétences de pointe, l’IA ne pourra s’affirmer comme un moteur de croissance. Les ressources humaines constituent ainsi le maillon le plus exigeant à consolider, mais également le plus déterminant sur le long terme.

Photo : CTV/CVN

Hô Chi Minh-Ville a besoin de professionnels capables non seulement d’utiliser les outils d’IA, mais aussi de mener des recherches de pointe, de concevoir des modèles, de structurer des bases de données, de développer des composants matériels, de piloter des infrastructures de calcul et d’intégrer l’IA au cœur des processus de production. Un tel défi requiert la mobilisation concertée des universités, des instituts de recherche, des entreprises et des pouvoirs publics.

L’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville ainsi que l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur de la métropole renforcent leurs programmes de formation et de recherche axés sur l’IA et les semi-conducteurs. Parallèlement, les entreprises doivent s’affirmer comme des acteurs d’accueil pour ces talents, transformant les avancées de la recherche en applications industrielles concrètes.

Une autre orientation essentielle consiste à démocratiser l’accès à l’IA. La ville déploie le programme "AI for Citizens", destiné à doter les habitants de notions fondamentales en matière d’intelligence artificielle. L’objectif visé est de former environ 2 millions de personnes d’ici 2030. Cette ambition illustre une évolution des mentalités : l’IA ne doit plus être l’apanage des seuls ingénieurs et chercheurs. Une métropole intelligente requiert également une main-d’œuvre sensibilisée à ces technologies.

À un niveau supérieur, la ville doit façonner un environnement suffisamment attractif pour attirer des talents internationaux, inciter les géants de la tech à implanter leurs centres de recherche, encourager l’éclosion de start-up innovantes et mobiliser des fonds d’investissement. Cette concurrence ne se joue pas uniquement sur le plan financier, mais intègre également la qualité de vie, la flexibilité du cadre institutionnel, l’éducation et la capacité de connexion aux réseaux mondiaux.

Le modèle de coopération fondé sur les trois piliers doit ainsi s’incarner pleinement. L’État élabore les politiques publiques et aménage les infrastructures ; les universités et les instituts génèrent les connaissances et forment les compétences ; les entreprises transforment ces technologies en produits et services à forte valeur ajoutée. C’est la condition sine qua non pour bâtir une chaîne de valeur complète englobant la recherche, la gestion des données, le calcul, l’expérimentation, la commercialisation et l’expansion sur les marchés extérieurs.

Hô Chi Minh-Ville détient des atouts considérables : la dimension de son marché intérieur, un tissu d’entreprises dynamique, un réseau universitaire dense, un pôle technologique de premier plan et une position géographique stratégique au cœur des flux internationaux. L’enjeu consiste désormais à fédérer ces ressources dispersées au sein d’un réseau unifié.

L’ambition de devenir un hub de l’IA devra être mesurée à l’aune de résultats probants : le nombre d’entreprises spécialisées créées, le volume de produits commercialisés, le nombre de défis urbains résolus grâce à l’IA, l’effectif de professionnels hautement qualifiés formés et la valeur économique globale générée.

Dans cette prochaine phase, Hô Chi Minh-Ville devra opérer une transition décisive de la stratégie vers les réalisations concrètes, des données brutes à la création de valeur, et des phases d’expérimentation au déploiement à grande échelle. Lorsque les capacités de calcul seront reliées aux données, les données aux talents, et les talents aux entreprises ainsi qu’aux marchés, les différentes composantes d’un pôle d’IA formeront un ensemble harmonieux et performant.

C’est précisément cette trajectoire qui permettra à Hô Chi Minh-Ville de métamorphoser les avantages inhérents à une grande métropole en un véritable vivier de savoirs, de technologies et de nouvelles sources de prospérité économique.

Minh Thu/CVN