La paix et la jeunesse

Contrairement aux idées reçues, les jeunes ne sont pas indifférents à la paix. Par le bénévolat, les mouvements sociaux et les technologies, ils défendent une vision solidaire et mondiale, fondée sur le dialogue, le respect mutuel et le rapprochement entre les peuples.

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>> Une génération en temps de Paix

De nos jours, beaucoup de gens pensent à tort que les jeunes sont indifférents aux questions de paix. Mais la réalité est bien différente. La jeunesse d'aujourd'hui s'engage activement pour construire un monde plus juste et pacifique.

À travers des actions bénévole, des mouvements sociaux et l'utilisation des technologies, elle fait entendre sa voix avec force. Pour cette nouvelle génération, la paix ne se limite plus aux frontières d'une seule nation, elle est perçue comme une solidarité globale et une connexion transfrontalière où le dialogue et le respect mutuel unissent les peuples au-delà des origines.

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