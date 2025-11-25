Une tempête de neige balaie l'Allemagne, faisant quatre morts

La première grande tempête hivernale de la saison en Allemagne a fait au moins quatre morts et plusieurs blessés lundi 24 novembre, la neige et le verglas ayant provoqué de nombreux accidents et perturbé les déplacements.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

En Bavière, dans le Sud du pays, trois personnes ont perdu la vie dans une collision impliquant deux poids lourds et une voiture, les forces de l'ordre signalant des routes extrêmement glissantes. Deux autres personnes ont subi des blessures critiques, et plusieurs ont été légèrement touchées.

Une quatrième victime a été recensée dans l'État méridional du Bade-Wurtemberg, où un homme de 68 ans est décédé après avoir perdu le contrôle de son véhicule sur une section verglacée de la route et percuté un autre véhicule. Le second conducteur a été grièvement blessé.

Dans l'État de Hesse, dans le Centre du pays, neuf personnes ont été blessées, la neige tombée dans la nuit et le verglas ayant provoqué des dizaines d'accidents. La police a indiqué plus de 30 accidents liés aux intempéries entre dimanche soir et lundi matin.

D'autres États fédéraux ont également rapporté des incidents ponctuels et des perturbations du trafic routier et ferroviaire, avec des conséquences relativement mineures dans la plupart des cas.

Selon le Service météorologique allemand, les conditions devraient rester difficiles, avec du verglas et de faibles gelées attendus dans l'Est du pays en soirée, des risques de verglas supplémentaires du Centre et du Sud, et des chutes de neige dans la région alpine.

