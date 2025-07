Iran : une explosion de gaz fait 18 blessés dans un immeuble du Nord du pays

Trois locaux commerciaux ont été détruits par l'explosion survenue rue Bahonar, a déclaré Shahram Momeni, chef des pompiers de Rasht, cité par l'Agence de presse des étudiants iraniens. Il a précisé que tous les blessés avaient été transférés vers des centres de soin, et que six équipes d'intervention et des pompiers étaient présents sur les lieux. M. Momeni a indiqué que les opérations de déblaiement des débris étaient terminées et qu'aucune victime n'avait été trouvée coincée sous les décombres. La cause principale de l'incident fait toujours l'objet d'une enquête.

APS/VNA/CVN