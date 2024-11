NASA : des travaux supplémentaires éventuellement confiés à Blue Origin et SpaceX

La NASA a l'intention d'attribuer à Blue Origin et SpaceX des travaux supplémentaires dans le cadre de leurs contrats existants pour développer des atterrisseurs qui transporteront de grandes pièces d'équipement et d'infrastructure sur la surface lunaire, a déclaré mercredi 20 novembre l'agence.

La NASA prévoit d'attribuer des missions de démonstration aux fournisseurs actuels de systèmes d'atterrissage humain, SpaceX et Blue Origin, afin de faire évoluer les conceptions de leurs grands atterrisseurs de fret après avoir passé avec succès les examens de certification des conceptions.

L'attribution de ces missions s'appuie sur la demande formulée par la NASA en 2023 pour que les deux sociétés développent des versions cargo de leurs systèmes d'atterrissage humain avec équipage.

"La campagne Artemis est un effort de collaboration avec des partenaires internationaux et industriels. Le fait d'avoir deux fournisseurs d'atterrisseurs lunaires avec des approches différentes pour la capacité d'atterrissage d'un équipage et d'une cargaison offre une flexibilité de mission tout en assurant une cadence régulière d'atterrissages sur la lune pour une découverte continue et des opportunités scientifiques", a déclaré Stephen D. Creech, administrateur adjoint délégué pour les questions techniques du Bureau du programme Lune-Mars.

La NASA prévoit au moins deux missions de livraison avec un chargement important. L'agence prévoit que l'atterrisseur Starship de SpaceX livrera un rover pressurisé sur la surface lunaire au plus tôt au cours de l'année fiscale 2032, en soutien à Artemis VII et aux missions ultérieures.

La NASA s'attend à ce que Blue Origin livre un habitat sur la surface lunaire au plus tôt au cours de l'année fiscale 2033.

