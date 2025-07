Un conflit foncier fait cinq morts dans le Nord de l'Afghanistan

Au moins cinq personnes ont été tuées et 11 autres blessées lors d'un affrontement entre deux familles lié à un conflit foncier dans la province de Baghlan, dans le Nord de l'Afghanistan, a déclaré dimanche 20 juillet un responsable de la police locale.

>> Le bilan des inondations en Afghanistan dépasse 330 morts

>> Afghanistan : 4 morts et 14 blessés dans un accident de la route

>> Afghanistan : plus de 40 morts dans deux accidents de bus

L'affrontement a éclaté samedi 19 juillet après une dispute entre les deux familles au sujet d'un terrain dans la région de Shahr Kohna, dans le district de Baghlan Markazi. Cinq personnes ont perdu la vie et 11 autres, dont une femme et quatre médiateurs, ont été blessées, a déclaré Mohammad Zia Tawoos, gouverneur du district. Selon le responsable, la police a placé huit suspects en garde à vue dans le cadre de cette affaire et a transmis leurs dossiers à la justice pour complément d'enquête.

Xinhua/VNA/CVN