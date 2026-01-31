Le départ de la mission lunaire Artémis 2 légèrement retardé par la météo

La NASA a annoncé vendredi 30 janvier repousser de quelques jours la première date envisagée pour le lancement de la mission Artémis 2 au cours de laquelle des astronautes voleront autour de la Lune pour la première fois en plus de 50 ans.

Photo : AFP/VNA/CVN

En raison de mauvaises conditions météorologiques, l'agence spatiale américaine a dû reporter la tenue d'un ultime grand test de sa fusée lunaire SLS, décalant dès lors son calendrier, a-t-elle expliqué vendredi 30 janvier.

La première fenêtre possible de décollage s'ouvrira donc le dimanche 8 février et non le 6 comme envisagé auparavant, a-t-elle précisé.

Cette nouvelle date coïncide avec le Super Bowl, la finale de championnat de football américain grandement suivie aux États-Unis.

Néanmoins, il n'est pas certain que la NASA tente un lancement ce jour-là, l'ultime test technique de la fusée n'ayant pas encore été réalisé.

Ce dernier, qui constitue en une sorte de répétition générale, doit permettre de vérifier que tout est en ordre pour procéder à un décollage. Mais en raison d'une vague de froid touchant une grande partie du pays, il a été reporté à la semaine prochaine.

En fonction de son déroulement, la Nasa annoncera la date à laquelle elle pense pouvoir réellement lancer cette mission d'environ 10 jours, à laquelle trois Américains et un Canadien prendront part.

Quatorze fenêtres de tir entre le 8 février et le 30 avril sont aujourd'hui envisagées par la NASA, qui doit par ailleurs lancer dans le même temps une mission habitée vers la Station spatiale internationale (ISS).

Nommée Crew-12, ce vol auquel doit participer l'astronaute française Sophie Adenot, pourrait décoller à partir du 11 février, mais risque d'être repoussé si Artémis 2 décolle avant, a précisé vendredi un responsable de la NASA lors d'une conférence de presse.

AFP/VNA/CVN