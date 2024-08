La mise en valeur de la Cité impériale de Thang Long toujours à l'œuvre

Les propositions du Vietnam sur l'orientation et la vision de l'étude, de la préservation et du développement du secteur central de la Cité impériale de Thang Long viennent d'être approuvées par le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO lors de sa 46 e session.

Le président du Comité du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture de (UNESCO), Vishal V. Sharma, a adopté le 24 juillet la décision No46 COM 7B.43 d’approuver les propositions du Vietnam sur l’orientation et la vision de l’étude, de la préservation et du développement du secteur central de la Cité impériale de Thang Long, lors de sa 46e session tenue du 21 au 31 juillet à New Delhi, en Inde.

Le Comité du patrimoine mondial a reconnu et hautement apprécié les réalisations du Vietnam dans la mise en œuvre de tous ses engagements depuis que la Cité impériale de Thang Long a été reconnue patrimoine mondial. L’approbation de ce dossier devrait ouvrir la voie à la restauration de l’axe noyau, notamment l’espace du palais Kinh Thiên, une des reliques principales.

Un site d'une grande valeur

La Cité impériale de Thang Long comprend aujourd’hui les bâtiments situés au 19C, rue Hoàng Diêu, et les vestiges de la zone archéologique au 18, de la même rue, dans l’arrondissement de Ba Dinh, à Hanoï. Selon les archives, elle a été construite sur des terrains alluviaux du fleuve Rouge et prospère sous les règnes des dynasties des Ly (1010-1225), des Trân (1226-1400) et des Lê (1428-1789). Sous celle des Nguyên (1802-1945), ce vaste ensemble a été renommé Citadelle de Hanoï.

En 1010, le roi Lý Công Uân (Lý Thái Tô, 974-1028) transféra la capitale de Hoa Lu (dans l’actuelle province de Ninh Binh, au Nord) à Ðai La (Hanoï actuelle). La tablette xylographique gravée Ðai Viêt su ký toàn thu (Annales du Ðai Viêt), de la dynastie des Nguyên, précise : “En juillet 1010, le roi Ly Công Uân transféra la capitale de Hoa Lu à Ðai La. Dès que le bateau royal accosta au quai de la Citadelle de Ðai La, le roi vit un dragon d’or s’envoler vers le ciel. Considérant cela comme un bon présage, il changea le nom de Ðai La en Thang Long (Dragon qui prend son envol, Ndlr)”.

Durant son existence, la Cité impériale de Thang Long fut le centre du pouvoir de nombreuses dynasties, mais aussi le noyau culturel, économique et artistique de Hanoï. Elle témoigne de l’histoire et de la culture des anciens Vietnamiens dans le delta du fleuve Rouge. Grâce à de multiples fouilles archéologiques, les experts ont mis à jour des preuves de sa position centrale. Ce site était le centre politique des dynasties, mais aussi le centre culturel et économique de la capitale. Le 31 juillet 2010, le secteur central, qui s’étend sur environ 20 ha, a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les engagements du Vietnam appréciés

Notant l’importance particulière de ce dossier sur l’orientation et la vision de l’étude, de la préservation et du développement du secteur central du site, le vice-ministre des Affaires étrangères, Hà Kim Ngoc, président de la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, souligne que tous les membres du Centre du patrimoine mondial ont apprécié l’esprit volontaire, sérieux et responsable du Vietnam au cours de sa coopération avec ledit Centre et le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) pour réaliser le souhait du peuple vietnamien sur la base du respect des réglementations de la Convention du patrimoine mondial, des engagements du pays et de la promotion continue de la valeur universelle exceptionnelle du patrimoine.

M. Ngoc a qualifié l’approbation du dossier de bâtonnet d’encens spirituel offert à feu le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, qui a toujours prêté attention à la préservation et à la valorisation de la Cité impériale de Thang Long.

Participant à la réunion, la vice-présidente du Comité populaire de Hanoï, Vu Thi Thu Hà, a déclaré que les résultats obtenus lors de cette réunion marquaient la camaraderie et la coordination étroite entre la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, le ministère des Affaires étrangères et celui de la Culture, des Sports et du Tourisme, et les scientifiques vietnamiens comme étrangers, dans le processus d’élaboration, de soumission et de défense de ce dossier, ainsi que d’application des conseils des organes concernés de l’UNESCO que sont le Centre du patrimoine mondial et l’ICOMOS.

Le directeur du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, Lazare Eloundou Assomo, a estimé que le dossier était important non seulement pour le Vietnam mais aussi pour le monde, car il couvrait également de nouvelles questions liées au développement du patrimoine.

Il l’a considéré comme un modèle de coopération d’un État membre avec l’UNESCO et l’organisme consultatif, mais aussi comme un exemple de préservation d’un patrimoine mondial.

Lors de sa 46e session, le Comité du patrimoine mondial a examiné 27 nouveaux dossiers d’inscription au patrimoine et 124 dossiers de préservation et de promotion des valeurs patrimoniales.

