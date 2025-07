DK1 - des "forteresses d'acier" sur le plateau continental

Le sigle DK1 désigne les "plates-formes de service économique et scientifique" érigées sur le plateau continental sud du Vietnam, à 250-350 milles marins des terres. La vie sur ces plateformes relève du défi quotidien. L'eau douce se fait rare, les vivres arrivent par navires de ravitaillement, et l'isolement est total. Le lieutenant Nguyên Huy Hoàng, commandant adjoint de la plateforme DK1/9, en sait quelque chose…

"Il y a certes des difficultés - vents violents, isolement, manque de ressources -, mais justement, ces conditions extrêmes forgent notre détermination. Nous, les officiers et les soldats des DK1, sommes prêts à tout pour défendre le plateau continental sud de la Patrie", assure-t-il.

Entre ciel et mer, ces hommes vivent dans des habitations sur pilotis, défiant les éléments. Même lors des mois de forte houle et de vents violents, ils maintiennent leur moral et leur cohésion pour accomplir leur mission.

"Quand on part en mission sur les DK1, on sait qu’il faudra surmonter toutes les épreuves. 'Tant qu’il reste un homme, la plate-forme tient' - c’est notre devise", confie un soldat.

"Ici, chaque officier et soldat se donne à fond pour accomplir sa mission, dans la droite ligne des traditions des soldats de l’Oncle Hô et des combattants de la Marine. Défendre le plateau continental est une fierté. Nous respectons un principe sacré: la plate-forme tiendra aussi longtemps qu'un seul d'entre nous sera debout", dit un autre.

Les plates-formes DK1 remplissent des fonctions civiles et stratégiques essentielles. Elles accueillent des phares maritimes pour guider la navigation, des stations météorologiques et océanographiques pour la prévision des tempêtes, tout en servant de refuge aux pêcheurs et de base pour les secours en mer. Au-delà de ces missions, elles jouent un rôle clé dans l’affirmation de la souveraineté du Vietnam sur son plateau continental méridional.

Depuis les trois premières plateformes construites en 1989, le réseau s'est étendu à 20 structures. Mais cette région du plateau continental sud-vietnamien présente des conditions climatiques et hydrologiques particulièrement sévères, avec très souvent des dépressions tropicales et des typhons puissants. Les vagues peuvent atteindre 13 à 15 m de hauteur avec une force destructrice terrifiante.

Le prix payé est lourd : cinq plateformes ont été détruites par des typhons, et onze soldats - neuf sur des plateformes et deux sur des navires - ont héroïquement sacrifié leur vie, reposant à jamais dans les eaux bleues alors qu'ils étaient encore très jeunes.

Malgré les épreuves, les soldats des plateformes montent la garde jour et nuit, coordonnant étroitement leurs actions avec d'autres forces pour former un dispositif défensif solide, garantissant la sécurité absolue des installations et des zones sous leur responsabilité, comme le souligne le lieutenant-colonel Nguyên Trung Duc, commissaire politique du Bataillon DK1, relevant de la deuxième zone navale.

"Confrontés à des conditions de mer agitée et à des situations périlleuses, les soldats en mission sur les plateformes DK1 font preuve d'une détermination sans faille et d'une volonté inébranlable. Quelles que soient les circonstances, ils restent fermes, prêts à surmonter tous les obstacles pour accomplir leur mission", nous assure-t-il.

Selon le colonel Trân Manh Chiên, commissaire politique de la deuxième zone navale, l’abnégation des soldats des DK1 est devenue un symbole de la souveraineté nationale: ils sont comme des bornes fièrement dressées au cœur de l'océan.

"Grâce à leur autonomie et leur courage, les soldats des DK1 résistent aux pires conditions, prouvant leur loyauté envers le Parti, la Patrie et le peuple. +Tant qu’il reste un homme, la plate-forme tient+- c’est leur credo face à l’adversité. La force morale et la volonté inaltérable des gardiens des plates-formes DK1 se résument en une maxime: ‘En alerte permanente, prêts à tout moment", indique-t-il.

En 36 ans d'existence, les soldats du Bataillon DK1 ont affirmé le statut de ces "forteresses d'acier" au milieu des flots, devenant l'incarnation lumineuse de la volonté inébranlable et de l'esprit de dévouement total envers la patrie.

