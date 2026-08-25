La mariculture, nouveau moteur de l'économie maritime du Vietnam

La Résolution N°20-NQ/TW du 28 juillet 2026, adoptée lors du troisième Plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat et relative à "l’édification et au développement du Vietnam pour en faire une nation maritime puissante", a identifié la mariculture comme l’un des nouveaux piliers de l’économie maritime. L’objectif est d’atteindre une croissance annuelle moyenne d’environ 8% de la valeur de production, celle-ci devant représenter 15% de la valeur totale du secteur halieutique.

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Dans un contexte où les capacités de l’aquaculture continentale atteignent presque leurs limites, la mer est considérée comme un nouvel espace de croissance pour le secteur halieutique vietnamien. Cependant, pour transformer ce potentiel en moteur de développement, le secteur doit passer résolument d’un modèle artisanal et côtier à une mariculture industrielle, fondée sur les hautes technologies et les chaînes de valeur.

Le potentiel du "dernier champ"

L’Organisation des Nations unies a qualifié le XXIe siècle de "siècle des mers et des océans", la mariculture étant considérée comme le "dernier champ" de la planète.

Le Vietnam dispose de plus de 3.260 km de côtes, d’une zone économique exclusive de plus d’un million de km² et de plus de 4.000 îles et îlots, autant de conditions favorables au développement de la mariculture à grande échelle.

Selon le président de l’Association de la mariculture du Vietnam (Vietnam Seaculture Association - VSA), Nguyên Huu Dung, si seulement 0,1% de la zone économique exclusive était consacré à l’élevage de poissons marins, conformément aux recommandations de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le pays pourrait produire environ 10 millions de tonnes de poissons marins par an, sans compter le vaste potentiel des mollusques et des algues.

Selon Nguyên Huu Dung, alors que les possibilités de développement de l’aquaculture sur terre sont désormais limitées, l’océan constitue un nouvel espace de croissance pour le secteur halieutique. La mariculture industrielle permet non seulement de produire des ressources alimentaires, mais peut aussi être associée au tourisme, à l’éolien offshore, à l’industrie pétrolière et à d’autres secteurs de l’économie maritime afin d’exploiter efficacement les ressources marines.

D’après les experts, la mariculture ne se limite pas à l’élevage de poissons ou de crevettes, mais englobe également la gestion, la préservation et l’exploitation durable des écosystèmes marins, créant ainsi une valeur économique à long terme.

Après la réorganisation des unités administratives, le pays compte désormais 21 provinces et villes côtières, créant des conditions favorables à une planification coordonnée du développement de l’économie maritime. Parmi elles, Hô Chi Minh-Ville, avec un espace maritime s’étendant de Cân Gio à Côn Dao, dispose de nombreux atouts pour développer une mariculture de haute technologie associée au tourisme, à la logistique et à d’autres secteurs de l’économie maritime.

D’après Nguyên Thi Hai Binh, directrice générale de STP Group, la zone de Côn Dao bénéficie d’un environnement marin de qualité, d’un écosystème riche et d’un important flux touristique, des conditions propices au développement de modèles de mariculture associés au tourisme expérientiel. Cependant, la planification de la mariculture doit être menée de concert avec celles du tourisme, de l’éolien offshore et d’autres secteurs de l’économie maritime afin d’utiliser efficacement l’espace marin.

Passer de l’exploitation à la mariculture

Bien que la mariculture soit présente dans les 21 provinces et villes côtières, l’essentiel de l’activité reste concentré près des côtes.

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, le pays compte plus de 6.500 établissements de pisciculture marine exploitant environ 244.000 cages. En revanche, la mariculture industrielle au large n’en est qu’à ses débuts.

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La concentration de l’élevage dans les zones côtières exerce une pression sur l’environnement et les ressources halieutiques, tout en révélant des limites en termes d’échelle, de technologie et de compétitivité. La transition vers un modèle de mariculture industrielle à grande échelle, intégré à la planification et aux chaînes de valeur, apparaît donc comme une nécessité.

Pour les entreprises, cette transition doit reposer sur des technologies et des infrastructures modernes. L’utilisation de cages en PEHD (polyéthylène haute densité) à haute résistance, combinée à l’intelligence artificielle, à des systèmes automatisés de surveillance de l’environnement, d’alerte précoce et de traçabilité, contribuera à réduire les risques, à accroître la productivité et à développer la mariculture au large.

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En parallèle, le développement de matériaux respectueux de l’environnement, d’infrastructures modernes pour la mariculture et d’industries de soutien contribuera à améliorer la qualité des produits et à répondre aux normes de plus en plus strictes des marchés internationaux.

Selon l’Association de la mariculture du Vietnam, pour promouvoir la mariculture industrielle, il est nécessaire de continuer à perfectionner les mécanismes d’attribution de zones marines, les politiques de crédit à long terme et l’assurance mariculture, tout en encourageant les entreprises à investir dans des fermes offshore.

En outre, la planification de l’espace marin, la création de villages de mariculture modernes, l’amélioration de la qualité des alevins, la formation des ressources humaines et le perfectionnement de la chaîne de valeur, de la production à la transformation, à la logistique et à l’exportation, seront déterminants pour la compétitivité du secteur dans les années à venir.

Plusieurs experts recommandent également de créer des zones d’élevage concentrées adaptées aux conditions naturelles de chaque région, tout en favorisant les liens entre la mariculture, le tourisme, l’éolien offshore et d’autres secteurs de l’économie maritime afin d’exploiter plus efficacement l’espace marin.

Concernant Hô Chi Minh-Ville, ses atouts en matière de ports maritimes, de logistique, d’industrie manufacturière, de sciences et de technologies lui permettent d’envisager de devenir un centre de production d’équipements et de fournitures, de services logistiques et de transfert de technologies pour le secteur de la mariculture dans le Sud.

Photo : VNA/CVN

Le passage de l’élevage côtier à une mariculture industrielle fondée sur les hautes technologies et les chaînes de valeur permettra non seulement d’accroître la valeur ajoutée du secteur halieutique, mais contribuera également à concrétiser l’objectif de faire du Vietnam une nation maritime puissante et de développer une économie maritime moderne, verte et durable.

VNA/CVN