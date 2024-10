La Malaisie gagne près de 100 milliards d'USD grâce aux TIC et au commerce électronique en 2023

Le Département des statistiques de Malaisie (DOSM) a indiqué que les secteurs des technologies de l'information et de la communication (TIC) et du commerce électronique du pays ont généré 427,7 milliards de MYR (99,25 milliards USD) en 2023, contribuant à 23,5% de son PIB.

Le secteur des TIC a contribué à hauteur de 13,8% au PIB, tandis que le commerce électronique non lié aux TIC a représenté 9,6%. Les services TIC ont représenté 41,6% de la valeur du secteur, suivis par la fabrication des TIC (38,2%) et le commerce (14,2%). Le commerce électronique a généré 248,2 milliards de MYR en 2023, avec un taux de croissance plus lent de 3,7%, en baisse par rapport aux 19,2% de 2022. Il a contribué à hauteur de 13,6% au PIB, l'industrie manufacturière (51,8%) et les services (45,2%) étant les principaux secteurs. Les exportations de produits TIC ont représenté 34,5% des exportations totales de la Malaisie, atteignant 430,7 milliards de MYR, tandis que les importations se sont élevées à 270,7 milliards de MYR. Les exportations nettes de produits TIC ont enregistré un excédent de 160 milliards de MYR. En matière d'emploi, le secteur des TIC a connu une augmentation de 1,6%, employant 1,24 million de personnes, soit 7,8% de la main-d'œuvre totale de la Malaisie. La plupart des emplois se trouvaient dans l'industrie manufacturière des TIC (35,6%), suivie des services (29,2%) et du commerce (22,4%).

