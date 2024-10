RDC : le volcan Nyamulagira est en éruption

Le volcan Nyamulagira, dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), est en éruption depuis le 12 octobre et son éruption est toujours en cours, ont confirmé lundi soir 14 octobre les sources de l'Observatoire volcanologique de Goma (OVG).

L'éruption du volcan Nyamulagira consiste en un débordement de lave depuis son cratère et ces laves se déversent sur les flancs nord, ouest et sud-ouest, a déclaré Charles Balagizi, directeur scientifique de l'OVG. Les dernières images satellites montrent que trois coulées de lave ont été formées sur les flancs, avec la coulée la plus avancée qui a déjà parcouru environ sept km, a-t-il ajouté. Une lueur ardente est de nouveau visible au sommet du volcan Nyamulagira, observée depuis la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, non loin du volcan, a-t-il déclaré à l'Agence congolaise de presse. Le volcan Nyamuragira, un volcan actif, est considéré comme l'un des volcans les plus actifs d'Afrique. Le volcan est situé en plein milieu du parc national des Virunga. Goma abrite deux volcans actifs, le Nyamulagira et le Nyiragongo. Le volcan Nyiragongo est entré en éruption en mai 2021, faisant au moins 32 morts. Selon l'OVG, le Nyamulagira a connu sa dernière éruption le 14 mars 2023.

Xinhua/VNA/CVN