Gabon : le Sud du pays touché par de graves inondations

Les pluies ont provoqué de graves inondations et de nombreuses habitations sont inondées dans plusieurs localités du Sud du pays. Les glissements de terrains provoqués par des eaux de pluies ont emporté plusieurs maisons. Parmi les localités touchées par les intempéries se trouvent Mouila, le chef-lieu de la province, Fougamou, Yenano, Yomby et Sidara. À Mouila, la circulation a été coupée sur plusieurs axes de la ville et des quartiers ont été inondés. Les déplacements sont devenus difficiles dans la ville en raison des pluies. Le fleuve Ngounié, qui borde Mouila, connaît une crue sans précédent. En certains endroits, il est sorti de son lit. Tous les bancs de sable sont immergés ainsi que les rochers. La population des localités dans le Sud du pays s'inquiète.

Xinhua/VNA/CVN