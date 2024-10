Escroqueries

Les Malaisiens perdent plus de 12 milliards d'USD par an

Les Malaisiens ont perdu environ 12,8 milliards d'USD à cause des escroqueries au cours de l'année écoulée, ce qui représente 3% du produit intérieur brut du pays, selon la société de technologie de confiance Gogolook.

Le rapport State of Scam 2024, réalisé par la Global Anti-Scam Alliance (GASA) en coordination avec Whoscall et ScamAdviser, a révélé que 74% des personnes interrogées ont été confrontées à des escroqueries au moins une fois par mois et que 32% d'entre elles ont subi une perte d'argent.

Seules 2% des victimes ont réussi à récupérer entièrement leurs fonds, contre 8% l'année précédente, indique le rapport qui se base sur une enquête menée auprès de 1.202 Malaisiens, ce qui donne un aperçu de la lutte continue du pays contre les stratagèmes frauduleux.

Cependant, le nombre réel de victimes pourrait être encore plus élevé, puisque 70% d'entre elles n'ont pas signalé leur cas aux autorités, soit une baisse de 5% par rapport à l'année précédente.

Le rapport montre que l'augmentation des escroqueries utilisant l'intelligence artificielle (IA) est particulièrement inquiétante, puisque 25% des Malaisiens ont exprimé leur incertitude quant à l'implication de l'IA dans les escroqueries auxquelles ils ont été confrontés.

Le directeur opérationnel de Gogolook, Manwoo Joo, a déclaré que le rapport soulignait l'importance de la prévention proactive de la fraude dans le paysage numérique actuel.

VNA/CVN