Liban : 13 morts et 36 blessés par des frappes aériennes israéliennes

Treize personnes ont été tuées et 36 autres blessées samedi 12 octobre dans des frappes aériennes israéliennes sur différentes régions du Liban, ont indiqué des médias et des sources libanais.

Selon l'Agence nationale de presse (NNA), une frappe aérienne israélienne a visé un immeuble résidentiel de trois étages dans la ville de Barja, dans le caza du Chouf au Mont-Liban, faisant quatre morts et 14 blessés et détruisant le bâtiment et causant de lourds dommages aux bâtiments voisins. Les victimes ont été transportées à l'hôpital gouvernemental de Siblin, a rapporté l'agence NNA. Une autre frappe aérienne israélienne a visé un bâtiment dans le village de Maaysra, au Mont-Liban, tuant cinq personnes et en blessant 14 autres, toujours selon la même source. L'armée de l'air israélienne a également lancé un raid sur Deir Billa, une municipalité du caza de Batroun dans le gouvernorat du nord, tuant quatre personnes et en blessant trois autres, a précisé le NNA. Pour sa part, le Hezbollah a confirmé dans des déclarations séparées qu'il avait ciblé des sites israéliens avec des roquettes, notamment la base de Homa sur le plateau du Golan syrien occupé, la caserne de Maale Golani et un rassemblement de soldats israéliens à Kern Naftali.

Xinhua/VNA/CVN